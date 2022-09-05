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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اِعتزل .. فيريرا يطعن حازم إمام في مستقبله مع الزمالك

حازم إمام
حازم إمام

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، تفاصيل رحيل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الموسم الجديد.

وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات خلال برنامجه "ديربي مع عمر ربيع ياسين" عبر إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الزمالك يملك عقدًا موقعًا على بياض من حازم إمام منذ حضوره لجلسة التجديد التي أعلن عنها مرتضى منصور رئيس النادي من قبل".

الاعتزال أو البيع

وأضاف: "خلال جلسات إدارة الكرة بنادي الزمالك مع البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، أكد عدم احتياجه لخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "الأمر الذي جعل أمير مرتضى المشرف على الكرة، يُبلغ اللاعب بالقرار من أجل تحديد مصيره، سواء باعتزاله أو البحث عن فريق آخر".

حازم امام الزمالك نادي الزمالك جوسيفالدو فيريرا امير مرتضى

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