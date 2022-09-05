صلاح حليمة عن توجيه السيسي بجسر بري لدعم السودان: علاقات تاريخية

علق السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، على تسيير جسر بري لتقديم دعم إنساني وطبي للأشقاء بالسودان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال صلاح حليمة في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، أن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية وتربطنا مصالح مشتركة كثيرة ".

وأضاف صلاح حليمة :" مصر لها موقف داعم للسودان في أي ظرف صعب تمر به مثل أزمة السيول الأخيرة ".

مصر تدعم السودان

وتابع صلاح حليمة :" وقفة مصر بجانب السودان حلقة من سلسلة تمتد لها جذور تؤكد الروابط التاريخية بين البلدين ".

وأكمل صلاح حليمة:" دعم مصر للسودان يستهدف رفع المعاناة عن الشعب السوداني"، مضيفا:" وقفة مصر مع السودان دليل على عمق العلاقات ".