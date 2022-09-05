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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل | إنبي يعلن رحيل جون إيبوكا والوجهة مجهولة

صدى البلد

أعلن إدارة نادي إنبي عن رحيل جون إيبوكا مهاجم الفريق رسمياً .

ونشر صفحة فريق إنبي الرسمية عبر صفحته الفيسبوك ، “ نشكرك علي ما قدمته ونتمنى مسيرة كروية ناجحة ”.

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

رسميًا.. بيراميدز يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

وأرتبط أسم جون إيبوكا للإنضمام لفريق سيراميكا كليوباترا والزمالك والمصري البورسعيدي.

سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

ونشر دويدار عبر صفحته الرسمية “فيس بوك”: خبر حصري قبل أي حد في مصر على مسئوليتي الدبابة جون إيبوكا رسميًا في سيراميكا كليوباترا صفقة من العيار الثقيل .

حفل زفاف شادي حسين

ونشر الحساب الرسمي لـ سيراميكا كليوباترا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لـ شادي حسين في حفل زفافه .

وعلق: “مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني ولاعبو الفريق يهنئون شادي حسين الهداف التاريخي للفريق بعقد قرانه”.

عقد أمس قران شادي حسين لاعب منتخب مصر ونادي سيراميكا كليوباترا، علي سما كريمة رجل الأعمال خالد جلال، وذلك بمسجد الشرطة بالتجمع.

واقتصر الحضور، علي زملاء اللاعب وأهل العروسين، كما حضره لفيف من رجال الأعمال والقضاء.

وتتمني أسرة موقع صدى البلد، زواجًا سعيدًا للعروسين.

في سياق آخر علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، على قصة اللاعب شادي حسين وانتقاله لناديه المفضل الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "العزيز شادي حسين، قصتك ملهمة.. أنت مشجع درجة تالتة تحول إلى لاعب، لاعبٍ كفء. تألقت وقدت سيراميكا كليوباترا لسنوات وأصبحت هدافًا تاريخيًا، فجذبت انتباه ناديك المفضل، الأهلي. رغم طول الرحلة، حققت فقط نصفًا جميلًا منها، والباقي تاريخٌ كبير تصنعه بالتوفيق يا "عريس".

 

 

 

 

 

 

 

جون إيبوكا انبي سيراميكا كليوباترا المصري البورسعيدي الزمالك

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