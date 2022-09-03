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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

1.5 مليون دولار | إنبي يكشف حقيقة انضمام إيبوكا لـ الزمالك

صدى البلد

كشف الدكتور شريف أبو الغيظ المتحدث الرسمي لنادي إنبي، حقيقة اقتراب جون إيبوكا لاعب الفريق من الانضمام إلى صفوف المصري البورسعيدي.

قال شريف أبو الغيط في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم يصل حتى هذه اللحظة عرض واضح بشكل رسمي من جانب أي ناد، هناك مفاوضات شفهية فقط من المصري وبعض الأندية الأخرى لكن لا يوجد عروض رسمية" .

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أضاف: "نحن نرد على العروض الرسمية فقط، لكن حتى الآن، لم يصل إلينا أي عرض رسمي، والزمالك وبعض الأندية في الخليج طلبت ضم جون إيبوكا، ولكن ليس بشكل رسمي كل الأحاديث شفهية فقط" .


وختم حديثه قائلا: "حددنا سعر إيبوكا مليون ونصف دولار، لكن حتى الآن، لم يصل إلينا أي عرض رسمي".
 

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