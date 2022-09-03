بالأسماء.. 22 صفقة تشعل ميركاتو الدوري المصري

بين صفقات حسمت رسميًا وأخرى في الطريق، تتصارع أندية الدوري المصري على تدعيم صفوفها في الميركاتو الصيفي الجاري، لتحقيق طموحها وأهدافها في الموسم الجديد 2022-2023.

وانتهى الدوري المصري 2021-2023، بتتويج الزمالك بطلاً وحل بيراميدز ثانياً والأهلي ثالثاً وفيوتشر “الحصان الأسود” رابعاً، بينما هبطت أندية مصر المقاصة وإيسترن كومباني والجونة.

وصعد إلى الدوري المصري الممتاز، أندية أسوان وحرس الحدود والداخلية.

ويستعرض صدى البلد أبرز صفقات الميركاتو الصيفي:

8 صفقات على رادار الأهلي:

لم يعلن النادي الأهلي ضم أي صفقة حتى الآن بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن إدارة القلعة الحمراء لا تزال تتمسك بضم إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز، رغم صعوبة بعد تجديد عقد اللاعب عقده مع بيراميدز:

ويبدو الصفقات الأقرب لها حتى الآن شادي حسين ومصطفي سعد ميسي لاعبا سيراميكا كليوباترا ورضا بوبو لاعب فيوتشر وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز بجانب ثلاثي أجنبي يتم التفاوض معهم حاليا.

كما ذكرت تقارير صحفية، وجود منافسة بين بيراميدز والأهلي على ضم الدولي المصري مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي.

مصطفى فنحي

الزمالك يحسم 4 صفقات .. و 3 في الطريق

حسم نادي الزمالك، تعاقده بشكل رسمي مع زكرياء الوردي، قادما من الرجاء المغربي، والسنغالي إبراهيما نداي لاعب لوزيرن السويسري، في صفقة انتقال حر.

كما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن ضم أحمد أيمن منصور، قادماً من بيراميدز في صفقة انتقال حر، ولكن الحساب الرسمي للقلعة البيضاء لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن.

وأوضح مرتضى منصور، أنه اتفق مع فيوتشر لاتمام صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للزمالك.

مرتضى منصور

كما ترددت أنباء عن اقتراب أن أحمد ياسين سوف ينتقل للقلعة البيضاء مقابل انتقال الثنائي الإيفواري رزاق سيسيه وأسامة فيصل إلى البنك الأهلي بصورة رسمية ضمن الصفقة مع حصول البنك الأهلي على مقابل مادي بسيط نظير انتقال أحمد ياسين للقلعة البيضاء.

مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، ضمن قائمة المرشحين أيضا للانضمام إلى الزمالك.

وارتبط اسم بسام الصرارفي لاعب نادي زولت فاريجيم البلجيكي بالانضمام إلى نادي الزمالك، خلال الصيف الجاري.

وأكد والد بسام الصرارفي، مؤخرا، لـ “ًصدى البلد”، وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك عن طريق وسطاء، لكنها لم ترتقٍ لعرض رسمي.

وأوضح والدا للاعب، أن بسام الصرارفي يرغب في ارتداء قميص نادي الزمالك في الموسم المقبل، رغم تلقيه العديد من العروض المصرية والعربية.

مصير كهربا:

كتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك“: ”3 أندية مصرية تفاوض كهربا وتعرض عليه دفع الغرامة.. مقابل ضمه بشكل مجاني من الأهلي".

بيراميدز يقترب من حسم صفقتين سوبر:

أكد مصدر مقرب من كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي، أن اللاعب يفضل الانضمام إلى بيراميدز عن الأهلي.

وأضاف المصدر، أن سبب اختيار كريم حافظ لعرض بيراميدز هو ضمان اللاعب أساسيا، بالإضافة إلى أن عرض بيراميدز أعلى ماديا من عرض الأهلي.

كريم حافظ

كما اقترب بيراميدز من ضم محمد الشيبي مدافع الجيش الملكي المغربي “حسبما أشارات تقارير صحفية”ز

صفقة فاركو المدوية:

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، قريب للغاية من الانضمام إلى فاركو، رغم ارتباطه بالانضمام إلى الزمالك.

وقال فايق:"أنا عندي الكواليس والتفاصيل.. الزمالك في النهاية حط رقم معين للتعاقد مع عبدالله السعيد ، أنا عارف الرقم اللي الزمالك عرضه على اللاعب والرقم اللي عرضه فاركو، وهو رقم أكبر من الذي يتقاضاه اللاعب من نادي بيراميدز ومن المعروض عليه من نادي الزمالك".

عبد الله السعيد

فيوتشر يخطف لاشين:

نجح فريق فيوتشر في التعاقد رسميا، مع مهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش، بعد صراع شرس مع الزمالك.

مهند لاشين

إيبوكا إلى المصري:

كتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" : رسميا جون ايبوكا ينتقل إلى النادي المصري مقابل أوستين أموتو و مصطفي سلطان و مقابل مادي لنادي انبي".

إيبوكا

إيفونا ينضم لـ أسون:

انضم ماليك إيفونا نجم النادي الأهلي السابق، إلى فريق أسوان العائد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، في صفقة انتقار حر.

إيفونا



