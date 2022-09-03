بيراميدز يعلن تمديد عقد دودو الجباس لمدة موسمين

أعلن نادي بيراميدز، عن تمديد تعاقد المهاجم دودو الجباس، لمدة موسمين جديدين استمرارا لجهود إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على الركائز المهمة بالفريق، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق فنيا استعدادا للموسم الجديد.

بيراميدز يعلن تجديد عقد دودو الجباس حتى ٢٠٢٤

وبموجب التعاقد الجديد الذي وقعه دودو الجباس فإن المهاجم المخضرم، مستمر في صفوف نادي بيراميدز حتى عام ٢٠٢٤، بعدما سبق وانضم لصفوف النادي منذ عام ٢٠١٩.

يذكر أن إدارة بيراميدز، في إطار جهودها للحفاظ على العناصر المهمة أعلنت في وقت سابق تمديد تعاقد الحارس الدولي أحمد الشناوي حتى عام ٢٠٢٥، والظهير الأيسر الدولي محمد حمدي حتى عام ٢٠٢٤، والمهاجم الدولي الشاب إبراهيم عادل حتى عام ٢٠٢٦، إضافة إلى تجديد التعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق حتى عام ٢٠٢٥.