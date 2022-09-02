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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيبوكا مهاجم إنبي ينتقل إلى المصري البورسعيدي.. عمر ربيع ياسين يكشف التفاصيل

ايبوكا
ايبوكا

كشف الاعلامي عمر ربيع ياسين تفاصيل صفقة انتقال جون ايبوكا مهاجم فريق انبي إلى نادي المصري البورسعيدي خلال الانتقالات الصيفية الجارية . 

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : رسميا جون ايبوكا ينتقل إلى النادي المصري مقابل أوستين أموتو و مصطفي سلطان و مقابل مادي لنادي انبي.
 

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وكان ايبوكا قريبا من الانتقال الي نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية ولكن المفاوضات لم تكتمل 

وانهي النادي المصري الدوري الموسم المنصرم محتلا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب ، فيما توج الزمالك بلقب المسابقة للمرة الـ 14 في تاريخه والثانية علي التوالي.

إيبوكا انبي المصري البورسعيدي المصري الزمالك

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