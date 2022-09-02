صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

اقترب جوزيف أوشايا لاعب فريق مازيمبي الكونغولي من الانضمام إلى الدوري المصري خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

وحسب تقارير أوغندية فإن اللاعب وقع لفريق مصري دون الإفصاح عن اسم الفريق حتي الآن علي أن يصل اللاعب إلي الأراضي المصرية الأيام القليلة المقبلة

فيما أكد تقرير لـ rab sports الأوغندية فإن إسم أوشايا ارتبط سابقآ بنادي الزمالك الموسم قبل الماضي لكن إدارة مازيمبي رفضت العرض المقدم من الفريق المصري

بينما أكد صحيفة sk sport 13 قد ينضم جناح سيلكي الظهير الأيسر جوزيف أوتشايا إلى عملاق الدوري المصري الممتاز الزمالك بعد إنهاء عقده مع مازيمبي.

وتلقي عدة عروض موسم الحالي من إنبي و الإسماعيلي وبيراميدز لكنه فضل أن يستمر مع مازيمبي حتى نهاية عقده .

وشارك جوزيف مع فريقة مازيمبي ووصل معهم إلي نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية وخسر أمام نهضة بركان المغربي .