رجال مصر يصعدون لنهائي تصفيات كأس العالم للبادل

تأهل منتخب مصر لرجال البادل إلى المباراة النهائية من تصفيات بطولة كأس العالم لقاراتي أفريقيا وآسيا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 3 سبتمبر الجاري.

ونجح منتخب رجال الفراعنة في الفوز على منتخب اليابان بنتيجة 2 - 0، في نصف نهائي التصفيات المقامة على ملاعب Sr Padel.

ويلعب منتخب مصر للرجال في النهائي المقرر إقامته غدا مع نظيره الإيراني والذي تغلب على نظيره الأسترالي في نصف نهائي التصفيات.

ويتم حساب الفائز في التصفيات بخوض ثلاث مباريات بين لاعبي المنتخبين حيث يشارك كل منتخب بفريق مكون من لاعبين في المباراة الواحدة ويتغير الفريق بعد انتهاء اللقاء.

ويضم منتخب مصر للبادل 8 لاعبين هم أحمد علاء وخالد ناجي وسيف أبو سنة ويوسف حسام وأحمد نظير وعلي زغلول وجورج وكيم وتامر حنه.

تحت قيادة فنية للأرجنتيني بابلو سيستي وكارلوس بوتزوني المستشار الفني وعلي مظهر للأحمال البدنية وزياد ياسر المنسق العام.

ويشارك في تصفيات كأس العالم 120 لاعب ولاعبة من 7 دول هم مصر والإمارات والسنغال وتايلاند وأستراليا واليابان وإيران.