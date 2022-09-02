رئيس رابطة الأندية يكشف عن موعد بدء وانتهاء الموسم الجديد للدوري المصري..فيديو

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز .

وقال دياب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر قناة "TeN" :

"الموسم الجديد سينطلق في منتصف أكتوبر القادم ، وسينتهي في يونيو ، كما نسعى لزيادة عدد الجماهير الموسم القادم ، بعد الالتزام الموسم الماضي من جانب جماهير جميع الأندية و عدم الخروج عن النص "

وأضاف: " هناك اجتماع بين مارك كلاتينبرج و مسئولي الأندية في الأيام القليلة القادمة".



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حسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو نجم الفريق، من الرحيل إلى صفوف الريان القطري، خلال الفترة المقبلة.

وأثار مستقبل زيزو مع الزمالك الجدل في الساعات الأخيرة، حيث تشير التقارير أن اللاعب لدية عرضا من الدوري الفرنسي من نادي نانت، بالإضافة إلى أندية خليجية أبرزها الريان القطري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “زيزو وانا بسلم عليه قالي عايز امشي افتكرته هيمشي من الاستاد قلت له كلنا هنمشي قالي لا مش عايز امشي من الزمالك أنا عايز أفضل مع الفريق”.

وتابع مرتضى منصور في حديثه قائلًا: “زيزو أكد لي أن رغبته الأولى هي الاستمرار في الزمالك”.



وأضاف: “أحمد حسام ميدو كلمني وسألني عن موقف زيزو، قلت له وصله عرض من الريان من حوالي شهر مقابل حوالي 100 مليون جنيه، وانا هقعده مش همشيه، ميدو قالي بس ده مبلغ كبير، قلت الأهم هو إسعاد الملايين من جماهير الزمالك”.

وقدم نادي الريان القطري عرضا مغريا للتعاقد مع زيزو مقابل 5 ملايين دولار، وهو ما يساوي ضعف قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الذي يساوي 2.5 مليون دولار.