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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة : رئيس البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل جلسة أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، مع محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك، من أجل توقيع عقود الفريق.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، أبوجبل أصر على وضع شرط جزائي ضعيف في عقده مع البنك الأهلي، رغم توصله لاتفاق مُرضي مع رئيس النادي البنك الأهلي، أشرف نصار.

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مرتضى منصور لـ زيزو بشأن عرض الريان : بلاش تغير العتبة

وأضاف شبانة، وهو الأمر الذي دفع أشرف نصار رئيس البنك الأهلي لطرد "أبوجبل" من مكتبه، وتمزيق العقود.

وأتم شبانة، أقول لـ أبوجبل الأموال ليست كل شيء، حافظ على تاريخك، هذا الموقف سيقلل منك بشكل كبير.
 

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وفي سياق آخر حسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو نجم الفريق، من الرحيل إلى صفوف الريان القطري، خلال الفترة المقبلة.

وأثار مستقبل زيزو مع الزمالك الجدل في الساعات الأخيرة، حيث تشير التقارير أن اللاعب لدية عرضا من الدوري الفرنسي من نادي نانت، بالإضافة إلى أندية خليجية أبرزها الريان القطري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “زيزو وانا بسلم عليه قالي عايز امشي افتكرته هيمشي من الاستاد قلت له كلنا هنمشي قالي لا مش عايز امشي من الزمالك أنا عايز أفضل مع الفريق”.

وتابع مرتضى منصور في حديثه قائلًا: “زيزو أكد لي أن رغبته الأولى هي الاستمرار في الزمالك”.
 

وأضاف: “أحمد حسام ميدو كلمني وسألني عن موقف زيزو، قلت له وصله عرض من الريان من حوالي شهر مقابل حوالي 100 مليون جنيه، وانا هقعده مش همشيه، ميدو قالي بس ده مبلغ كبير، قلت الأهم هو إسعاد الملايين من جماهير الزمالك”.

وقدم نادي الريان القطري عرضا مغريا للتعاقد مع زيزو مقابل 5 ملايين دولار، وهو ما يساوي ضعف قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الذي يساوي 2.5 مليون دولار.

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