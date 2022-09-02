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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة : كهربا اشترى النادي الأهلي ولا يجب أن يكون جزائه التخلي .. فيديو

كهربا
كهربا

طالب الإعلامي محمد شبانة، إدارة النادي الأهلي بالتدخل لحل أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق كرة القدم بالنادي، بعد حكم المحكمة الدولية لكرة القدم "كاس"، بتغريم اللاعب 2 مليون دولار او الإيقاف.

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صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

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خاص | نادي الداخلية ينجح في ضم مهاجم الأهلي

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، لم نعتاد على مثل هذه المواقف من النادي الأهلي، كهربا اشترى النادي الأهلي، ولا يجب أن يكون جزائه التخلي من الإدارة الحمراء عنه. 

وأضاف شبانة، كان لابد أن تجتمع إدارة الأهلي لكهربا وتبلغه دعمها في أزمته وتؤكد له إنها ستبذل قصارى جهدها لحل هذه الأزمة، بالإضافة إلى اتخاذ قرار باستمراره في التدريبات حتى في الفترة التي تواجد بها سواريش مدربًا للفريق، مع تنجيمه بفيديوهات من المران وهكذا.

وأتم شبانة، كلها أمور كانت سيكون لها شأن كبير جدًا في تحسين الحالة النفسية لكهربا، الامر مازال في يد إدارة الأهلي وهي قادرة على حل هذه الأزمة.

خاص | نادي الداخلية ينجح في ضم مهاجم الأهلي

نجح مسؤولو نادي الداخلية الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة، في التوصل لاتفاق مع النادي الأهلي، بشأن ضم المهاجم الشاب أحمد سيد غريب، خلال الانتقالات الصيفية الجاري.

أكد مصدر داخل نادي الداخلية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مسؤولي النادي توصلوا لاتفاق مع النادي الأهلي، إلى الحصول على خدمات أحمد سيد غريب المهاجم الشاب، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ووافقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إعارة أحمد سيد غريب، في الانتقالات الصيفية لنادي الداخلية، حتى يكتسب اللاعب خبرات اللعب في الدوري الممتاز من خلال المشاركة مع نادي الداخلية الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز.

وظهر أحمد سيد غريب مهاجم النادي الأهلي الشاب، بمستوى مميز في المباريات التي شارك بها مع النادي الأهلي هذا الموسم، ونجح في إحراز ثلاثة أهداف في بطولة الدوري المصري الممتاز ، مما دفع مسئولو نادي الداخلية للتعاقد معه.

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

وكشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة انتقال أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب أحمد  شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك": “نهائيا انتقال أحمد ياسر ريان لسيراميكا كليوباترا”.

وكان أحمد ياسر ريان لعب في الموسم الماضي ضمن فريق ألتاي سبور التركي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بنية البيع، قبل أن يقرر اللاعب العودة للدوري المصري بداية الموسم المقبل.

وجاء تعاقد سيراميكا مع أحمد ياسر ريان، بناءً على طلب أحمد سامي، المدير الفني، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعدما حسم مسؤولو النادي الأهلي صفقة شادي حسين، هداف فريق سيراميكا كليوباترا.

وستكون صفقة انتقال أحمد ياسر ريان لصفوف سيراميكا كليوباترا، ضمن صفقة شادي حسين، الذي حسم مسؤولو النادي الأهلي التعاقد معه.

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