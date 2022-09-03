عمرو سلامة : إيدي على قلبي من مفاجآت الزمالك

قال المخرج عمرو سلامة، إن فريق الزمالك يتحرك بمنهجية حقيقية من خلال رصده لتصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور واطمئنان استقرار الإدارة، مؤكدا إيمانه بالشباب أمير واحمد مرتضى منصور فضلا عن تفاؤله باستمرار المدرب البرتغالي فيريرا.

وعبر المخرج عمرو سلامة، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، عن تعجبه من التحول الكبير في مستوى الزمالك من بداية الدوري حتى نهايته، قائلا: "الفريق اللي بدأ الدوري شيء واللي فاز بالدوري فريق ثاني ورغم رحيل عدد كبير من النجوم ولكن الفريق استمر".

مفاجآت الزمالك

ومزح عمرو سلامة، من مفاجآت الزمالك المتكررة وهو في قمة توهجه قائلا: "طول الوقت أيدي على قلبي من الزمالك، والزمالك قادر على طول أنه يفاجئك مفاجآت ولا تأمن مكره ولكن المعطيات هذه المرة مطمئنة".