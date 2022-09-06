بشرى للمواطنين.. اتحاد الغرف التجارية: تخفيضات كبيرة على الأسعار تصل لـ30%| فيديو

كشف الدكتور علاء عز ، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك تخفيضات كبيرة على الأسعار تصل من 25% حتى 30%، قبل بداية العام الدراسي الجديد.



وأوضح عز خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء الإثنين، أن رصيد مصر من البن، يكفي لمدة ثلاثة أشهر ونصف.



وعن مدة توافر السلع في الأسواق أوضح علاء عز "الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية": أن رصيد البلاد من السلع يكفي لمدة 6 شهور قادمة، مضيفا أن مصر تعيش في حالة من الاستقرار".

وتوقع عز انخفاض الأسعار بالبلاد خلال ٦٠ ل٩٠ يوماً، وذلك بسبب تراجع الأسعار العالمية ، والتى وصلت لمرحلة ما بعد التعويم.

وأشار إلى أن سعر البن زاد في البرازيل، ولكن مصر تستورد 16% منها فقط، و60% من جنوب شرق آسيا وسعره لم يتغير، ومن إثيوبيا نستورد 10%.