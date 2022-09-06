حريق فى مخيم للنازحين شمال العراق

وقع حريق في مخيم (هرشم 1) للنازحين الإيزديين بأربيل شمال العراق، وأسفر عن احتراق ستة مساكن بالكامل، ويقول أحد سكان تلك المساكن إن جميع وثائقهم احترقت ولكن ليست هناك خسائر بشرية.



اندلع الحريق في حوالى السادسة من صباح اليوم الثلاثاء وأكد أهالي المخيم أن انقطاعات متكررة للكهرباء الوطنية أدت إلى تماس كهربائي فحريق بحسب وسائل اعلام عراقية.



الحريق التهم ستة مساكن (كرفانات) بالكامل، وأن أشخاصا من السكان انتبهوا لوقوع الحريق وأبلغوا السكان بإخلاء مساكنهم، لكن كل موجودات الكرفانات قضى عليها الحريق.



يشار الى ان مخيم هرشم، هو مخيم خاص بالنازحين من أهالي قضاء سنجار، ويضم أكثر من 150 كرفاناً، ونقلت وكالة روداو الاعلامية عن أحد سكان المخيم أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية، وأنه نجم عن تماس كهربائي.



وقال متضرر آخر في المخيم : "لا نعلم إن كان الحريق نتيجة لتماس كهربائي أو تسرب غاز، حمداً لله لم تكن هناك خسائر بشرية، لكن جميع وثائقنا ومقتنياتنا أتى عليها الحريق بالكامل".



واشتكى واحد من سكان المخيم من أن المخيمات الأخرى توجد فيها سيارات إطفاء "لكن المؤسف أنه لا توجد سيارة إطفاء ولا سيارة إسعاف في مخيمنا".



يذكر أن حريقاً آخر وقع في مخيم هرشم في (19 يناير 2019) وأسفر عن احتراق 14 كرفاناً بدون أن يخلف خسائر بشرية.