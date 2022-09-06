عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق فى مخيم للنازحين شمال العراق

صدى البلد

وقع حريق في مخيم (هرشم 1) للنازحين الإيزديين بأربيل شمال العراق، وأسفر عن احتراق ستة مساكن بالكامل، ويقول أحد سكان تلك المساكن إن جميع وثائقهم احترقت ولكن ليست هناك خسائر بشرية.
 

اندلع الحريق في حوالى السادسة من صباح اليوم الثلاثاء وأكد أهالي المخيم أن انقطاعات متكررة للكهرباء الوطنية أدت إلى تماس كهربائي فحريق بحسب وسائل اعلام عراقية.


 الحريق التهم ستة مساكن (كرفانات) بالكامل، وأن أشخاصا من السكان انتبهوا لوقوع الحريق وأبلغوا السكان بإخلاء مساكنهم، لكن كل موجودات الكرفانات قضى عليها الحريق.


يشار الى ان مخيم هرشم، هو مخيم خاص بالنازحين من أهالي قضاء سنجار، ويضم أكثر من 150 كرفاناً، ونقلت وكالة روداو الاعلامية عن أحد سكان المخيم أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية، وأنه نجم عن تماس كهربائي.

وقال متضرر آخر في المخيم : "لا نعلم إن كان الحريق نتيجة لتماس كهربائي أو تسرب غاز، حمداً لله لم تكن هناك خسائر بشرية، لكن جميع وثائقنا ومقتنياتنا أتى عليها الحريق بالكامل".

واشتكى واحد من سكان المخيم من أن المخيمات الأخرى توجد فيها سيارات إطفاء "لكن المؤسف أنه لا توجد سيارة إطفاء ولا سيارة إسعاف في مخيمنا".

يذكر أن حريقاً آخر وقع في مخيم هرشم في (19 يناير 2019) وأسفر عن احتراق 14 كرفاناً بدون أن يخلف خسائر بشرية.

الجفاف يضرب العراق بقوة.. تشييد 23 سدا بكردستان لمواجهة نقص المياه

فاجعة تهز العراق.. انهيار شقيقة مروة القيسي بعد قفز الراقصة من الدور11|شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

مفاجأة عيار 21 الآن.. هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وباقي المعادن اليوم | تفاصيل

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

مرتضى منصور ينفعل على الهواء بسبب رفض فيوتشر تفعيل عقد عمر كمال

مفاجأة.. معلول يتسبب في فشل تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

مرتضى منصور يزف بشرى للجماهير.. 4 صفقات جديدة في الزمالك

ترشيحاتنا

إعصار هينامنور القوي يجتاح جزيرة "كيوشو" باليابان

قراصنة يسرقون بيانات 30 ألف طالب ومعلم إسرائيلي وينشرونها

حالة الطقس.. تحسن درجات الحرارة والفرص مهيأة لسقوط أمطار

بتخفيضات 30 %..استمرار معارض كلنا واحد للسلع الغذائية واللحوم ومستلزمات المدارس بالمنيا

نيمار ومبابي وميسي يقودان هجوم باريس أمام يوفنتوس .. الليلة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من القومية لضمان جودة التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة تمنع الأمراض وسنة عن النبي

بالأمر المباشر بره الزمالك|حازم إمام على رأس الراحلين.. من سيلحق به؟

ريحة الفيلر والبوتكس فايحة| بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ندى الكامل

نصائح لـ جذب المال لحياتك وطرد الفقر من منزلك

فيديو

ما لا تعرفه عن العراقية مروة القيسي وأسباب تخلصها من حياتها|فيديو جراف

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ