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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأجيل محاكمة مغتصب طفلة المنوفية أثناء عودتها من الكُتاب

اغتصاب طفلة في المنوفية
اغتصاب طفلة في المنوفية

قررت الدائرة السابعة جنايات والمنعقدة بمحكمة وادي النطرون، تأجيل محاكمة الشاب المتهم بالتعدى جنسيا  علي طالبة أثناء عودتها من الكُتاب بقرية الأنجب، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية إلى جلسة غدا الأربعاء.

وأكد والد الطفلة هلال مشحوت، أن القاضي أجل القضية لجلسة الغد للنطق بالحكم، موضحا أن المتهم حاول إنكار تعديه علي نجلته أمام القاضي رغم أن الواقعة تم التحقق منها وثبت الطب الشرعي تعرضها للاعتداء الجنسي وكذلك عينات dna اثبتت تعدي المتهم علي نجلته.

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وأضاف الأب أن محامي المتهم حاول ابعاد التهمة عن المتهم حيث قال المتهم للقاضي اليوم " هما بيطالبوا بإعدامي ليه انا ما عملتش حاجه انا حضنتها وبوستها بس ما عملتش حاجه " رغم أنه اعترف قبل ذلك في تحقيقات الشرطة.

وأكد أنه يثق في القضاء المصري وأحكامه مطالبا بإعدام المتهم الذي قضي علي طفلة تبدأ حياتها بالتعدي عليها جنسيا وهي حاملة لكتاب الله، موضحا أن طفلته ختمت القراءن الكريم من قبل وجميع الأسرة يحفظون القراءن ويخافون الله.

وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو الماضي في محافظة المنوفية حيث اختطف عاطل طالبة داخل منزله أثناء عودتها من الكتّاب حاملة لكتاب الله وقام بالتعدي عليها جنسيا تحت تهديد السلاح حيث قدم والدها بلاغاً رسمياً إلي قسم الشرطة وتم ضبط المتهم الذي اعترف بجريمته.

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