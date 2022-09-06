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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معندناش جوائز.. مدير مكتبة الإسكندرية يكشف حقيقة خروج مقتنيات نور الشريف

نور الشريف
نور الشريف

أكد أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن مكتبة الإسكندرية صرح كبير بها أسلوب متبع  لحفظ الوثائق والكتب منذ سنوات طويلة .

 

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وقال  أحمد زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" في مايو 2016 أسرة الفنان الراحل نور الشريف  سلمت المكتبة حوالي 6022 كتاب ".

 

مقتنيات نور الشريف 

وأكمل احمد زايد:" كما تسلمت مكتبة الإسكندرية حوالي 167 ورقة عبارة عن أوراق وعقود خاصة بالفنان الراحل  وعدد 9 كراسات بخط يد نور الشريف مدون بها بعض الخواطر ".

 

وتابع أحمد زايد:"  مقتنيات نور الشريف التي تسلمتها المكتبة  متواجدة في مكتبة الإسكندرية والكتب الخاصة بنور الشريف متواجدة داخل المكتبة ".

 

 ولفت أحمد زايد:" لا يستطيع  أحد أن يقول أن مكتبة الإسكندرية  أخرجت مقتنيات نور الشريف، والمكتبة لم تتسلم ألبومات أو صور او جوائز خاصة بـ نور الشريف من أسرة الفنان الراحل".

 

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