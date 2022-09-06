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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ريم مصطفى: كنت فتوة المدرسة.. وتكشف عن مجموع الثانوية العامة| نوستالجيا

ريم مصطفى
ريم مصطفى

لعبت المدرسة فصلاً هاماً في حياة الفنانة ريم مصطفى فكانت المدرسة دائماً صاحبة الفضل الأول وتحمل الذكريات الأولى لها، ولكل منّا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة في مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقًا كبيرًا، وحفرت في أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التي أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

 

وكثير من الفنانين لا نعرف عنهم معلومات تخص حياتهم الدراسية ومستواهم التعليمي، الأمر الذي يفاجئنا في بعض الأوقات بحصولهم على مجاميع عالية واجتهادهم في دراستهم، بجانب نجاحهم في التمثيل أو على عكس ذلك.

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وفى هذا التقرير نرصد ذكريات الفنانة ريم مصطفى مع الدراسة.

ذكريات الفنانة ريم مصطفى مع الدراسة

ريم مصطفى كنت شقية فى المدرسة

واسترجعت الفنانة ريم مصطفى، ذكرياتها فى مرحلة الطفولة والمدرسة، وحكت الفنانة ريم في لقاء تلفزيوني سابق لها على شاشة فضائية « on » من خلال برنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة، أن فترة المدرسة والطفولة كانت فترة مميزة للغاية وانها كانت طفلة فى غاية الشقاوة كما انها كانت تمتلك صدقات كثيرة وأن شخصيتها كانت قوية بين زملائها، بإضافة إلى أنها كانت شخصية محبوبة من معظم أصدقائها فى المدرسة. 

 

ريم مصطفى كنت فتوة فى المدرسة

وأضافت مصطفى، أن شخصيتها القوية فى المدرسة ساعدتها على أن تحصل على الزعامة بين أصدقائها والمدرسة وأنها كانت تلعب دور الفتوة داخل المدرسة وتنصر الضعيف وتقوم بإرجاع الحقوق لأصاحبها  فحكت ريم مصطفى "كانت شخصيتي قوية في المدرسة شوية، لذلك كل من يريد ان يأخذ حقه كنت بساعده، وأجيب له حقه".

ريم مصطفي

وتابعت الفنانة ريم مصطفي أن لم تكتف بأن تنصر المظلوم فقط بل كانت تقوم باستكمال أعمال الفتوة فى المدرسة فكانت تحرص على عقد جلسات للصلح بين أصدقائها لإنهاء أى خلاف بينهم، كما يفعل الفتوة فى إدارة شئون حارته فتقول ريم" أيام المدرسة كنت بعمل  جلسات للصلح بين  أصدقائى"، وأكدت أن جميع اعمال الشقاوة التى كانت تقوم بها فى طفولتها لم تكن مؤذية.

ريم مصطفى جبت 86% فى الثانوية العامة

اما عن فترة الثانوية العامة فذاكرت الفنانة ريم مصطفى خلال حوارها مع باسل الزارو وكريم ريحان، في نامج «El PodCasters»، انها كانت متفوقة اثناء فترة الثانوية العامة وانها استطاعت ان تحصل على مجوع كبير مكنها من دخول كلية الإعلام فقالت" أن من المتفوقين فى الثانوية العامة وحصلت على 86%.

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