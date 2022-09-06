بالأدلة.. أحمد موسى يفضح جماعة الإخوان الإرهابية أمام العالم من الوراق.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حلقة اليوم مهمة للغاية، والبرنامج يعرض حلقة من جزيرة الوراق، بعد الشائعات التى ينشرها إعلام اجماعة الإخوان الإرهابية المعادي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحلقة ستكون مع الأهالى، وسيتم الاستماع لحديث المواطنين.

ولفت إلى أن برنامج على مسئوليتى هو أول برنامج يتواجد فى جزيرة الوراق لنقل الحقيقة الكاملة، بكامير، والجميع سيعلم ما يحدث مع المواطنين.

وأشار إلى أن الإعلام المعادي، يقول إن الدولة المصرية تهدم المنازل، وتلقى المواطنين فى الشارع، وأن دولة الإمارات تقوم بعمل استثمارات فى هذه المنطقة، ولكن ما يعرض اليوم كاشف للحقيقية.

وأوضح أحمد موسى، أن شائعات كثيرة انتشرت عن جزيرة الوراق، و ماحدث من تطوير لـ المناطق غير الأمنة لم يتحدث الإعلام المعادي عنه.

وكشف أحمد موسى، أن حلقة اليوم ستكون عن جزيرة الوراق، لكى تصل الحقيقة لـ المواطنين.