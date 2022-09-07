محافظ الغربية: المنطقة اللوجيستية التجارية بطنطا متكاملة الخدمات وتوفر 2000 فرصة عمل..فيديو

أكد دكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم العمل على إنشاء سوق نموذجي مركزي بمنطقة الدلتا داخل المنطقة اللوجستية، مشيرا إلى أن هذا السوق يوفر كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بالكامل.

وقال طارق رحمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن السوق المركزي، سيوفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في الدلتا.

وتابع محافظ الغربية، أن السوق سيوفر لوحدة ما يقرب من 2000 فرصة عمل، بإجمالي استثمارات 300 مليون جنيه، إضافة إلى أنه يوفر كل ما تحتاجه التجار والأسرة المصرية.

تقليل الفاقد

وأشار طارق رحمي إلى أن السوق سيعمل على تقليل الفاقد من السلع بداية من الإنتاج والنقل والتخزين وحتى توزيع السلع، وذلك من خلال المخازن وشبكات التوزيع.