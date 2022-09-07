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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الغربية: المنطقة اللوجيستية التجارية بطنطا متكاملة الخدمات وتوفر 2000 فرصة عمل..فيديو

محافظ الغربية ووزير
محافظ الغربية ووزير التموين

أكد دكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم العمل على إنشاء سوق نموذجي مركزي بمنطقة الدلتا داخل المنطقة اللوجستية، مشيرا إلى أن هذا السوق يوفر كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بالكامل.

افتتاح وصلة الطريق الدولي الرابط بين كفر الشيخ والمنطقة اللوجستية في طنطا

وقال طارق رحمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن السوق المركزي، سيوفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في الدلتا.

 

وتابع محافظ الغربية، أن السوق سيوفر لوحدة ما يقرب من 2000 فرصة عمل، بإجمالي استثمارات 300 مليون جنيه، إضافة إلى أنه يوفر كل ما تحتاجه التجار والأسرة المصرية.

 

 تقليل الفاقد

وأشار طارق رحمي إلى أن السوق سيعمل على تقليل الفاقد من السلع بداية من الإنتاج والنقل والتخزين وحتى توزيع السلع، وذلك من خلال المخازن وشبكات التوزيع. 

 

محافظ الغربية سوق نموذجي الطريق الدولى طارق رحمي لسلع الغذائية

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