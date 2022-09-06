افتتاح وصلة الطريق الدولي الرابط بين كفر الشيخ والمنطقة اللوجستية في طنطا

افتتح الدكتور على مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة اللوجستية بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسام مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة الشركة المطور الرئيسي للمنطقة اللوجستية والمهندس شريف يونس، المدير التنفيذي للمطور التجاري للمنطقة اللوجستية والنائب أحمد يحي عضو مجلس النواب.

وافتتح وزير التموين ومحافظ الغربية وصلة الطريق الرابط بين الطريق الدولي كفر الشيخ والمنطقة اللوجستية بطول 1400 متر مربع وبتكلفة استثمارية بلغت 80 مليون جنيه تحملت تكلفتها وزارة التموين من خلال جهاز تنمية التجارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للطرق، حيث أوضح محافظ الغربية أنه تمت تهيئة الطريق وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطريق، كما تم تطوير ورفع كفاءة الخدمات على الطريق.

ووضع رحمي والمصيلحي حجر الأساس لأول سوق نموذجي مركزي بمنطقة الدلتا داخل المنطقة اللوجستية والذي يعد أول سوق مركزي للسلع خارج محافظة القاهرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية وتقليل الفاقد من السلع بداية من الإنتاج والنقل والتخزين وحتى توزيع السلع، وذلك من خلال المخازن وشبكات التوزيع.



وأكد وزير التموين، أن مدة تنفيذ السوق المركزي والذي يقام بجوار المنطقة اللوجستية في طنطا بمحافظة الغربية، تستغرق عاما واحدا.

واختتمت الجولة بافتتاح مركز تدريب Matrix Horizon الذي يقدم خدمة تعليمية متميزة من خلال مناهج علمية تتماشى مع التطور الحادث في العالم وتتناسب مع متطلبات السوق العالمي من خلال اعتمادات رسمية مع شركات عالمية ذات موثوقيه كبيرة جدا في العالم.

وأشاد محافظ الغربية بمركز صيانة السيارات والذي يضم ورشة مخصصة لأعمال الميكانيكا وورشة أخرى لأعمال السمكرة والدهان، ومزود بأحدث الأجهزة التكنولوجية والمعدات اللازمة لضمان جودة وسرعة الإصلاح، مشيراً إلى أن المحافظة قد وجهت بإصلاح السيارات التابعة لها داخل المركز، الأمر الذي وفر في استهلاك الوقود وتوفير للوقت المستغرق للإصلاح خارج المحافظة.

يذكر أن المنطقة اللوجيستية بطنطا تم إنشاؤها على مساحة 83 فدانا بمنطقة سبرباي بإجمالي استثمارات تخطت ٦ مليارات جنيه، بهدف توفير فرص استثمارية، تحقيق الاكتفاء من السلع الحيوية وتوفير ٥٠ ألف فرصة عمل للشباب وتضم المنطقة "مناطق تسوق، منطقة لوجيستية للأدوية، منطقة لتجارة الجملة والتجزئة، توكيلات سيارات، معارض، مناطق ترفيهية، وخدمات إدارية" حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بنسبة 100 %.

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