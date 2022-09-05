عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فتاة المنصورة.. هل ينجح فريد الديب في إنقاذ رقبة قاتل نيرة أشرف؟

صدى البلد

مازالت قضية الطالبة نيرة أشرف مثارة على صفيح ساخن وفي تطور مستمر لأحداثها  بعد أن صدر الحكم بالإعدام شنقا للمتهم محمد عادل الذي قام بنحر نيرة امام بوابة جامعة المنصورة وخاصة بعد تقدم المحامي فريد الديب بمذكرة طعن على الحكم لانقاذ محمد عادل من الاعدام .

مذكرة طعن فريد الديب 

وأعلن  فريد الديب، التقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض لوقف حكم إعدام الأخير وإعادة محاكمته ونقلها المحاكمة لدائرة أخرى، بسبب وجود مجموعة الإجراءات الباطلة قانونًا، كفيلة ببطلان المحاكمة، على حد ذكره.


وأورد فريد الديب بالمذكرة أسباب بطلان إجراءات محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف، والتي بموجبها يبطل حكم الإعدام معها .

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

فريد الديب طعن فريد الديب اعدام قاتل نيرة اشرف طعن محكامة محمد عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

تسول إلكتروني.. تدعي مرض ابنها وتجمع الأموال وتختفي |فيديوجراف

بسبب إليسا.. الملحن زياد برجي يقع في ورطة بعد طرح أغنية أنا وبس

يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

دا كلام ربنا.. نهاد أبو القمصان تطالب الزوج بسداد أجر الرضاعة لزوجته

مربوحة مش هدية .. أول حوار لدنيا سمير غانم بعد عودتها للفن

ترشيحاتنا

وفاة مواطن أثناء صلاة الفجر في الغردقة.. هل يعد من حسن الخاتمة؟

توأمة مع فينورد.. تفاصيل معسكر الأهلي فى هولندا ودور سيد عبد الحفيظ

فتاة المنصورة.. هل ينجح فريد الديب في إنقاذ رقبة قاتل نيرة أشرف؟

نسي إنه نجم كبير عشاني.. كندة علوش تتغزل في زوجها مجددا

تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا.. زلزال الركود يضرب القارة العجوز

زيادة أسعار السجائر .. رفع الرسوم 1.5 جنيه على كل علبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير .. دينا تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

دقيقة حدادًا على روح محسن علم الدين في مؤتمر ملتقى أولادنا .. صور

بعد شائعات طلاقها.. نسرين طافش بإطلالة جديدة تكشف خسارة وزنها |شاهد

حقيقة انفصالها عن أحمد خالد صالح.. شاهد هنادي مهنا وزوجها في 10 صور رومانسية

فيديو

لن تتخيل بعضهم.. أشقاء فنانين مصريين تعرفهم لأول مرة

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

بعد تسريب صورتها عارية .. من هي فاطمة بن سعيدان |فيديوجراف

مشاهير عانوا العقوق.. ابنتا شريف منير تهجران أمهما ونجل شريفة ماهر يضربها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ