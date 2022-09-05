فتاة المنصورة.. هل ينجح فريد الديب في إنقاذ رقبة قاتل نيرة أشرف؟

مازالت قضية الطالبة نيرة أشرف مثارة على صفيح ساخن وفي تطور مستمر لأحداثها بعد أن صدر الحكم بالإعدام شنقا للمتهم محمد عادل الذي قام بنحر نيرة امام بوابة جامعة المنصورة وخاصة بعد تقدم المحامي فريد الديب بمذكرة طعن على الحكم لانقاذ محمد عادل من الاعدام .

مذكرة طعن فريد الديب

وأعلن فريد الديب، التقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض لوقف حكم إعدام الأخير وإعادة محاكمته ونقلها المحاكمة لدائرة أخرى، بسبب وجود مجموعة الإجراءات الباطلة قانونًا، كفيلة ببطلان المحاكمة، على حد ذكره.



وأورد فريد الديب بالمذكرة أسباب بطلان إجراءات محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف، والتي بموجبها يبطل حكم الإعدام معها .

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