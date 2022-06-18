روبرت دي نيرو وال باتشينو بـ مهرجان تربييكا الدولي

حرص كل من النجم روبرت دي نيرو، وال باتشينو على حضور فعاليات مهرجان تربيكا الدولي للحديث عن مشروعهما السينمائي "الأب الروحي" وقام المهرجان بعرضه بطريقة مطورة من خلال تقنية نسخة 4K.

رصدت عدسات الباباراتزي النجم العالمى روبرت دى نيرو أثناء تصوير مسلسل جديد فى الارجنتين ولم يحدد توقيت عرضه.

وكشف موقع zyri عن بعض تفاصيل الدور الذي يقوم به روبرت دى نيرو حيث يجسد شخصية كاتب كبير وكان تم تصوير مشاهده فى عدد من مدن الأرجنتين.

ولد روبرت دى نيرو فى 17 أغسطس عام 1943 فى قرية جرينتش بمانهاتن فى نيويورك، الأب نصف إيطالى ونصف ايرلندى شاعر ورسام تجريدي مشهور، ولوحاته تزين جدران المطعم الذي يمتلكه دي نيرو في نيويورك، والأم هولندية من أصل ايرلندي وكانت رسامة أيضا، وهو في الثالثة تطلق والداه، عاش مع والدته لكن والده كان قريبا منه أيضا.

اختاره المخرج فرانسيس فورد كوبولا عام 1974 للعب دور محوري في الجزء الثاني من الفيلم الشهير “العراب” الذي يعتبر رقم 3 في قائمة أعظم أفلام السينما، حيث أدى دي نيرو شخصية “دون فيتو كورليونى” في مرحلة الشباب، وهي الشخصية نفسها التي أداها الممثل مارلون براندو في الجزء الأول، هذا الفيلم منح دي نيرو أول جائزة كبرى في حياته حيث فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد.