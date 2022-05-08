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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبرت دى نيرو يصور مسلسل جديد فى الأرجنتين

روبرت دى نيرو
روبرت دى نيرو

رصدت عدسات الباباراتزى النجم العالمى روبرت دى نيرو أثناء تصوير مسلسل جديد فى الارجنتين ولم يتحدد توقيت عرضه. 

وكشف موقع zyri عن بعض تفاصيل الدور الذى يقوم به روبرت دى نيرو حيث يجسد شخصية كاتب كبير وكان تم تصوير مشاهده فى عدد من مدن الارجنتين. 

ولد روبرت دى نيرو فى 17 أغسطس عام 1943 فى قرية جرينتش بمانهاتن فى نيويورك، الأب نصف إيطالى ونصف ايرلندى شاعر ورسام تجريدي مشهور، ولوحاته تزين جدران المطعم الذي يمتلكه دي نيرو في نيويورك، والأم هولندية من أصل ايرلندي وكانت رسامة أيضا، وهو في الثالثة تطلق والداه، عاش مع والدته لكن والده كان قريبا منه أيضا.

اختاره المخرج فرانسيس فورد كوبولا عام 1974 للعب دور محوري في الجزء الثاني من الفيلم الشهير “العراب” الذي يعتبر رقم 3 في قائمة أعظم أفلام السينما، حيث أدى دي نيرو شخصية “دون فيتو كورليونى” في مرحلة الشباب، وهي الشخصية نفسها التي أداها الممثل مارلون براندو في الجزء الأول، هذا الفيلم منح دي نيرو أول جائزة كبرى في حياته حيث فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد.

روبرت دي نيرو النجم العالمى روبرت دى نيرو الأرجنتين أخبار روبرت دى نيرو Arts Entertainment

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