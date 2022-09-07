تعليم السويس تواصل مقابلة المتقدمين للوظائف الإشرافية

أستكملت اليوم مديرية التربية والتعليم بالسويس مقابلات المتقدمين لشغل وظائف توجيه التعليم العام والتعليم الفني للعام الدراسى المقبل من خلال لجنة بقيادة محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وعضوية ياسر عمارة وكيل المديرية ومدير عام التعليم الفني ومدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم العام ومدير الشئون المالية والإدارية ،ونائبًا عن نقيب المعلمين ومدير إدارة الشئون القانونية والمهندس أبراهيم عبد الله رئيس مجلس الأمناء ونائبًا عن عميد كلية التربية جامعة السويس ونائبا عن عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

جاء ذلك في ضوء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية لليوم الثانى على التوالى.

وقامت اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية ل (٤٧) متقدما تحت إشراف إدارة تنسيق الإعدادى والثانوى وإدارة الوظائف الإشرافية بالديوان على أن تستكمل اللجنة أعمالها غدا بمقابلات المتقدمين لوظيفة وكيل ومدير مدرسة ابتدائي وأيضا وظائف التوجيه التابعة للتعليم الابتدائى بدأت المقابلات من الساعة ٩ صباحا.

صرح الفولى بأن المقابلات الشخصية التزمت الحيادية والموضوعية التامة وراعت الفروق الفردية والخلفية التربوية والقيادية لكل متقدم فضلاً عن بعض القياسات المهارية لكل متقدم على حدى ليصب ناتج ذلك في النهاية بمصلحة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.