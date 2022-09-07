اليوم.. مسارح القاهرة تقدم آخر عروض المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة التجريبي الـ29

تستقبل مسارح القاهرة المختلفة اليوم الأربعاء آخر عروض المسابقة الرسمية بالدورة الـ29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي دورة المخرج المسرحي العالمي "بيتر بروك".

ويعرض في الساعة السادسة مساء على مسرح السلام العرض المسرحي العراقي "إعادة ضبط مصنع" إخراج علي دعيم، وهو عرض حركي راقص يجسد الوضع الراهن في العراق، وعلى المسرح القومي يعرض في الساعة السابعة مساء العرض المسرحي التونسي "آخر مرة" للمخرجة وفاء الطبوبي، وقد فاز العرض بجائزة أفضل عمل متكامل في أيام قرطاج المسرحية الدورة الثانية والعشرين.

ويعرض على مسرح الجمهورية في الساعة التاسعة مساء مسرحية "آخر 15 ثانية" من كندا إخراج مجدي بومطر، ويستند العرض إلى قصة حقيقية، حيث يتناول موضوع الإرهاب بدءا من الموت المأساوي للمخرج السوري الأمريكي مصطفى العقاد وابنته ريما خلال سلسلة من الهجمات المنسقة التي استهدفت ثلاث فنادق بارزة في العاصمة الأردنية عمان عام 2005.. والعقاد هو مخرج فيلمين رئيسيين كلاهما بطولة أنتوني كوين وهما "الرسالة" و"أسد الصحراء">

ويقدم العرض المصري "قتال" في الساعة الثامنة مساء على مسرح الفلكي، وهو عرض حركي صامت إخراج شيماء شكري، ويستعرض حوار بين رجل وإمرأة عن القتال وما يحارب من أجلة وما يخوضه الإنسان داخل نفسه من حروب نفسية.

يذكر أن الدورة (29) من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك أهم رواد التجريب المسرحي المعاصرين، تشهد العديد من الورش التدريبية لمدربين وفنانين من اليونان وإسبانيا وأمريكا ومصر، وأيضا ندوات فكرية متنوعة، إلى جانب الإصدارات التي وصلت 27 كتابا مترجما ومؤلفا، ويشهد المهرجان لأول مرة نشر 7 رسائل علمية تتناول المسرح والتقنيات الرقمية.