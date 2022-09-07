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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

متى يقع الطلاق.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

صدى البلد

متى يقع الطلاق .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا يصح أن نقول أن لفظ الطلاق يقع فى هذه الحالة، لأنه من الممكن أن يقول إنسان أنت طالق وتكون هناك ملابسات وظروف حول هذا اللفظ، فنجلس ونتكلم فيه مع السائل.

وأضاف أمين الفتوى: لكن نفرض أن شخصا ذهب للمأذون وعقد النية ووثق الطلاق فهنا وقع.

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أما لفظ أنت طالق له ظروف وملابسات أخرى نسمعها من السائل. 

 

هل يقع الطلاق إذا طلبت الزوجة ذلك ؟ 

 قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"الله سبحانه وتعالى أمر المرأة بألا تلجأ إلى طلب الطلاق إلا حين وقوع الضرر أو تيقنها بوقوع الضرر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة".

وتابع عبد السميع: "إذا لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها دون سبب حقيقى، ولكن إذا كان هناك سبب حقيقى فالشرع أباح الطلاق، فربما تكون هناك مشاكل تستحيل معها العشرة فتطلب الطلاق من زوجها وإذا رفض لها أن تلجأ إلى القاضى، أما إذا حدث صلح وتراجعت فى قضيتها فلا شيء عليها".

هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة؟

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن يمين الطلاق بقول الرجل عليَ الطلاق سأفعل كذا، يعد حلفًا بالله وتسمى يمين الطلاق.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة ؟ أنه في حال حنث الحالف بـ علي الطلاق في يمينه؛ فإنه يجب عليه التكفير كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام.

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