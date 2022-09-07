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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 3 مخابز بلدية بالمنوفية لمخالفتها اللوائح والقوانين

غلق ٣ مخابز في المنوفية
غلق ٣ مخابز في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية على غلق 2 مخبز بلدي بناحية دكما بشبين الكوم وشنشور بأشمون لمدة شهر، كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وإعاقة عمل أفراد الحملة أثناء التفتيش على المخبز.

كما وافق محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدي بناحية مركز أشمون لمدة ثلاثة أشهر كعقوبة إدارية لتعطيل وإعاقة عمل أفراد الحملة والتعدى عليهم، وذلك طبقا للتوجيه الوزارى رقم (30) لسنة 2017.

محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين ويوجه بالتواصل الدائم والفعال معهم

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كما تم تحرير محاضر رقم (2 ) و(23526) لسنة 2022 جنح ضد أصحاب المخابز للتعدي علي أفراد الحملة، وذلك تنفيذاً للتوجيه الوزارى.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبمرور إدارة الرقابة التموينية على المخابز البلدية للتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات، حيث تبين وجود نقص فى وزن الرغيف الواحد، وكذا التعدى على أفراد الحملة التفتيشية وعرقلة عملها.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية واتخاذ الإجرءات القانونية الرادعة لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية حفاظاً على حقوق المواطنين.

المنوفية مديرية التموين محافظ المنوفية الحملات التموينية اخبار محافظة المنوفية غلق مخابز

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