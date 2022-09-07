أبرزها البرتقال والكيوي.. أمجد الحداد: تناول هذه الفاكهة لتكوين جهاز مناعي متوازن

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن فصل الخريف تزداد خلاله التقلبات الجوية والعدوى التنفسية، مثل الإنفلونزا و فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يجب على الأمهات تقوية مناعة أطفالهم في الفترة المقبلة لمواجهة التقلبات الجوية.

وقال “الحداد”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "CBC"، إن الغذاء هو عنصر رئيسي لتكوين جهاز مناعي متوازن، وذلك من خلال الغذاء البروتيني، قليل الدسم والسكر، والغني بالعناصر المعدنية.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أنه يجب تناول الفاكهة والخضراروات الطبيعية، لاحتوائها على فيتامين سي من البرتقال والجوافة والكيوي، والزنك من المكسرات والبقوليات، و فيتامين "د" من الشمس.

وتابع "يجب أن نبعد أطفالنا عن المواد الحافظة والمواد الصناعية، لأن خطورتها كبيرة جداً على مناعتهم، و الرياضة مهمة للغاية لتنشيط الدورة الدموية، و الحفاظ على جهاز مناعي متوازن".