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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس العربية للتصنيع: دراسة فتح سوق للمنتجات المصرية بمالاوي

رئيس العربية للتصنيع
رئيس العربية للتصنيع مع قائد قوات الدفاع المالاوية

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في جميع المجالات الصناعية والاقتصادية وفتح منافذ جديدة للتصدير في أفريقيا.

جاء هذا خلال زيارة وفد عسكري، برئاسة قائد قوات الدفاع بجمهورية مالاوي.

وتم بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية جميع احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية مالاوي، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فضلا عن دراسة فتح سوق للمنتجات المصرية بمالاوي كخطوة هامة في طريق التعاون البناء بين دول القارة الأفريقية.
 

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العربية للتصنيع تبحث ورئيس أركان جمهورية القُمُر تعزيز التعاون لتوطين التكنولوجيا

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العربية للتصنيع تستقبل وفدا دراسيا من كلية الحرب البرية النيجيرية

وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد قائد قوات الدفاع بجمهورية مالاوي حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع  جمهورية مصر الشقيقة في جميع المجالات الصناعية والتنموية. 

وأشار قائد قوات الدفاع بجمهورية مالاوي إلى أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يأتي في إطار تعميق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا.

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