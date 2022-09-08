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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تواصل أعمال مقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الأقصر

اختيار المُرشحين
اختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر

واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف رئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر اليوم الخميس.

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الجدير بالذكر أن اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، كانت بدأت أعمالها  ١٦ يونيو الماضي بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، ثم واصلت أعمالها في ١٨ يونيو بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعتي المنصورة وأسيوط، ثم واصلت أعمالها في ٢٣ يونيو بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة المنيا، ثم واصلت أعمالها في ٢ يوليو بمقابلة لمُرشحين لمنصب رئيس جامعة مدينة السادات، ثم واصلت أعمالها يوم ٤ أغسطس بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة المنوفية.

اختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر
اختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر
اختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر
اختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر
ترشيح رؤساء الجامعات الحكومية الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف جامعة الاقصر رئاسة جامعة الأقصر رؤساء الجامعات الحكومية Jobs Education

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