تواصل أعمال مقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الأقصر

واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف رئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر اليوم الخميس.

الجدير بالذكر أن اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، كانت بدأت أعمالها ١٦ يونيو الماضي بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، ثم واصلت أعمالها في ١٨ يونيو بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعتي المنصورة وأسيوط، ثم واصلت أعمالها في ٢٣ يونيو بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة المنيا، ثم واصلت أعمالها في ٢ يوليو بمقابلة لمُرشحين لمنصب رئيس جامعة مدينة السادات، ثم واصلت أعمالها يوم ٤ أغسطس بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة المنوفية.