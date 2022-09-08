«أخبار الأدباء والشعراء ونوادر الخلفاء والأمراء» في إصدار جديد لدار الكتب والوثائق

أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، كتابا جديدا بعنوان: "أخبار الأدباء والشعراء ونوادر الخلفاء والأمراء".

الكتاب من تأليف أحمد بن مبارك شاه المصري الذي ولد عام ٨٠٦ وتوفي عام ٨٦٢ هجريا.

يستعرض الكتاب مقتطفات من مخطوط "السفينة" لمؤلفه بن مبارك شاه وهو من علماء القرن التاسع الهجري وقد أبحر من خلال الكتاب في الثقافات المتنوعة بين الشرق والغرب.

ويوثق الكتاب أنواعا أدبية مختارة تنوعت بين الشعر والنثر والأمثال والقيم والمجالس الأدبية. ويقص المؤلف حكايات عن عادات وتقاليد البلدان وحب الوطن والغربة ونوادر الخلفاء والأمراء.



الكتاب من مراجعة الدكتور حسين نصار، وهو من إصدارات مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق القومية.