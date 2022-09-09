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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيد عبد الملك: الزمالك الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين وزعيم الأندية العربية

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك هو النادي الأكثر تتويجًا في القرن العشرين.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،  الزمالك أكثر نادي توج ببطولات في القرن العشرين وهو زعيم الأندية العربية بالوقت الحالي، وسيشارك في مباراة قوية أمام الهلال بصفته بطل الدوري المصري، وسيواجه بطل الدوري السعودي في مباراة قمة الكرة العربية.

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وأضاف عبد الملك، المباراة ستكون سجال بين الفريقين، الهلال السعودي فريق قوي للغاي ويمتلك محترفين على أعلى مستوى، والزمالك سيقدم مباراة كبيرة.

وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق، إبراهيما نداي سيدخل على التشكيل الأساسي لأنه قضى فترة إعداد في لوزيرن السويسري، وأعتقد أنه سيشارك بشكل أساسي.

الزمالك الهلال الدوري المصري الدوري السعودي إبراهيما نداي

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