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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد ماما المجال.. سر ابتعاد الفنانة إنعام سالوسة عن وسائل الإعلام

إنعام سالوسة
إنعام سالوسة

تحتفل اليوم الفنانة إنعام سالوسة بعيد ميلادها الـ 83، فهي الكوميديانة والممثلة المخضرمة التي قدمت على مدار مشوارها العشرات من الأعمال البارزة سواء في السينما أو الدراما. 

ولدت إنعام سالوسة عام 1939 في مدينة دمياط، وأحبت التمثيل والموسيقى منذ صغرها، وتعلمت العزف على آلة الأكورديون في المرحلة الثانوية، ولكن انطلاقتها الفنية الكبرى كانت من مسرح جامعة عين شمس بعدما التحقت بكلية الآداب. 

 

بعد حصولها على الشهادة الجامعية التحقت إنعام سالوسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأرادت منذ اللحظات الأولى أن تترك بصمة واضحة في مجال التمثيل، وأن تكون نجمة مفضلة لكل الأجيال.

ربطت إنعام سالوسة بالدلوعة سعاد حسني علاقة كبيرة قبل شهرتهما، حينما كانت تعمل مدرسة لتعليم الإلقاء، وكانت سعاد حسني واحدة من طلابها قبل مشاركتها في فيلم حسن ونعيمة. 

 

استمرت علاقة إنعام سالوسة وسعاد حسني حتى اشتركتا سويا في فيلم التلميذة والأستاذ عام 1968، واستمر عطائها في سينما الأبيض والأسود على مدار سنوات، ثم شاركت في العديد من الأفلام العصرية منها الإرهاب والكباب، النوم في العسل، عايز حقي، صعيدي رايح جاي، همام في أمستردام، وإكس لازم وغيرهم. 

ومن أبرز أعمال إنعام سالوسة السينمائية كانت مشاركتها في فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، الذي قدمت فيه دورا كوميديا مهما وكانت الإيفيهات التي تقدمها علامة مازالت يتم تداولها حتى اليوم خاصة "أنا ماما يلا" حيث كانت تقدم دور رئيسة عصابة. 

 

تحرص إنعام سالوسة على عدم الظهور في وسائل الإعلام سواء تلفزيونيا أو صحفيا، لأنها تحاول التركيز فقط على عملها الذي يقدمها دائما للجمهور بالصورة التي تناسبها. 

ولكنها لا تغيب عن التلفزيون نهائيا بمسلسلاتها العديدة التي قدمتها على مدار مشوارها، منها ليالي الحلمية، عائلة الحاج متولي، الحقيقة والسراب، حدائق الشيطان، وغيرهم.

أنعام سالوسة الحرب العالمية الثالثة فيلم الحرب العالمية الثالثة المعهد العالي للفنون المسرحية سعاد حسني

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