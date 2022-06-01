إنعام سالوسة ضيف شرف فيلم العودة إلى الإسكندرية

تستعد الفنانة إنعام سالوسة لتصوير دورها ضمن أحداث فيلم العودة إلي الإسكندرية، والذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نادين لبكي .

ومن المقرر أن تظهر إنعام سالوسة كضيف شرف ضمن أحداث فيلم الإسكندرية كما يظهر في العمل عدد من ضيوف الشرف .

وكان فريق عمل فيلم العودة إلى الإسكندرية قد قاموا بتصوير عدد من المشاهد الخارجية مؤخرا فى منطقة الزمالك ، ومن المقرر بعدها أن يسافروا الى عدد من الدول الأوروبية لتصوير باقي المشاهد.

العودة إلى الإسكندرية، من إنتاج مصري سويسري، ويتم تصوير مجموعة من مشاهده في مصر حاليا، وتشارك فيه نادين لبكي بالتمثيل، وتشارك في إنتاجه ماريان خوري ومن إخراج تامر روجلي ، ومن بطولة نادين لبكي وعدد من الفنانين المصريين والعرب .

الجدير بالذكر ان نادين لبكي بطلة فيلم العودة الي الإسكندرية درست الإعلام بجامعة سانت جوزيف في بيروت وحصل مشروع التخرج الخاص بها علي جائزة في باريس عام 1998.

اتجهت بعد ذلك نادين لبكي إخراج الإعلانات والفيديو كليب حيث تعد من أشهر مخرجات الفيديو كليب بالعالم العربى.

في بداية التسعينيات شاركت نادين لبكي في برنامج المواهب "ستوديو الفن" لسيمون اسمر وشاركت في مسابقة الإخراج وقدمت خلالها فيديو كليب لمطربة اسمها كارلا تحت اسم "حبيبي يا".

ثم بعد ذلك لمع اسم نادين لبكي لتقدم مجموعة كبيرة من الأغاني المصورة والتي اشتهرت بها وكان أولها كليب لبسكال مشعلاني وكاتيا حرب وغيرهم إلى أن قدمت أول أغاني "نانسي عجرم" "أخاصمك اه" والتي لاقت نجاحا غير كبيراً وتلتها مجموعة اخري لاغاني نانسي بالاضافة الي عدد كبير من الكليبات لمجموعة كبيرة من النجوم .

في عام 2004 حضرت نادين لبكي مهرجان كان السينمائي الدولي لكتابة فيلم "سكر بنات" .

كما شاركت نادين لبكي كممثلة لأول مرة من خلال فيلم "البوسطة" ويعتبر فيلم سكر بنات أول فيلم سينمائي طويل لها بعد إخراجها للعديد من الكليبات.

قدمت نادين لبكي خلال مشوارها الفنى 4 أعمال كمؤلفة كاتبة سيناريو ومخرجة ومنها كفر ناحوم ، والذى يعتبر ثاني فيلم لبناني يصل للترشيحات النهائية لجائزة اﻷوسكار ﻷفضل فيلم أجنبي للسنة الثانية على التوالي بعد فيلم القضية رقم 23.