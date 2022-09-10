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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سبع عربات مسافرة في أدب زهران.. كتاب نقدي جديد عن الأديب الراحل

كتاب سبع عربات مسافرة
كتاب سبع عربات مسافرة في أدب محمد عبدالمنعم زهران

صدر حديثا عن دار أكوان للنشر والترجمة والتوزيع، كتاب “سبع عربات مسافرة في أدب محمد عبد المنعم زهران”، إعداد وتقديم سمية عبدالمنعم.

يضم الكتاب مجموعة من الدراسات والمقالات النقدية التي أجريت في أدب القاص والشاعر الراحل محمد عبدالمنعم زهران.

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كما يتناول الكتاب محطات من حياته الشخصية؛ نشأته، بداياته الإبداعية، وتطور إبداعه، وإنجازاته وطموحاته.

كتب مقالات الكتاب مجموعة من النقاد والمبدعين الذين تأثروا بأدب زهران، وهم: زينب عفيفي، د.هويدا صالح، د.رشا الفوال، د.منال رضوان، جيلان زيدان، سمية عبدالمنعم، د.سعيد الوكيل، د.شعيب خلف، منير عتيبة، محمد صالح البحر، طارق فراج، طارق جادو، عاطف عبدالمجيد.

النقاد كتاب الدراسات الترجمة الكتاب

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