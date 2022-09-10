هيتعمل عليه شوربة نسانيس ..مطاردة كوميدية بين قرد وأهالى الأسكندرية .. شاهد

واقعة طريفة تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشر فيديو لتجمع عشرات الأهالي في الأسكندرية للإمساك بـ نسناس هارب بمنطقة وادي القمر، في محاولة من الجميع للوصول له لكنه مارس طبيعته السريعة وقفذاته الجنونية ليجعلهم في مطاردة كوميدية بحثاً عن القرد الهارب .

الواقعة حدثت في منطقة وادي القمر والمكس بحي العجمي بالأسكندرية ، حيث هرب النسناس من صاحبه منذ أيام قليلة وظل يتنقل على الأشجار والمباني لفترات طويلة في محاولات من الأهالي للعثور على القرد الهارب .

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اجتمع أهالى منطقة وادي القمر حول النسناس هو يتجول على الأشجار والبيوت، في مشهد كوميدي حيث يجري الشباب وراء النسناس بينما يقف آخرون يلتقطون صور وفيديو النسناس بالأسكندرية .

تعليقات الأهالي

وتم تداول مقطع فيديو للنسناس وهو يقفز على الأشجار ويجري خلفه الشباب والأطفال ، وجاءت التعليقات ساخرة على الفيديو ، فقال أحد المتابعين :" قرد هربان وحظه اسود انه دخل وادي القمر" .

ومن ضمن التعليقات :"هيتعمل عليه شوربة نسانيس " ، " كان الله في عون النسناس " ، "كان ضيف دمه خفيف في بلكونتي " ، وتعليق اخر :" دخل عند تتا في الشقة " ، نسناس بيصيف في اسكندرية ".

الأمن يتدخل

وبعد مطاردة طويلة من الأهالي وراء النسناس الهارب من صاحبه، تم إبلاغ قسم الشرطة للإستعانة به في الإمساك بالنسناس والسيطرة عليه .

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بوجود حيوان برى «نسناس» يتسلق الأشجار بدائرة القسم.

وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم السبت: «على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على «الحيوان البرى» وإيداعه داخل قفص حديدى تمهيدًا لتسليمه لحديقة الحيوان بالإسكندرية».

وتبين أن الحيوان المشار إليه ملك (مدير أحد المطاعم – كائن بدائرة القسم) وقيامه بإيداعه داخل قفص حديدى بالمطعم محل عمله لجذب الزائرين.. أمكن ضبط المذكور وبمواجهته قرر بأنه فوجئ بقيام الحيوان بفتح القفص والهرب منه ولم يتمكن من السيطرة عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.