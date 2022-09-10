شيفروليه تكشف عن إصدار خاص من كمارو Rapid Blue| صور

كشفت العلامة الأمريكية شيفروليه عن طراز جديد خاص من سياراتها الشهيرة كمارو في اليابان، سيصدر بعدد 20 نسخة فقط، وسيحمل أسم Rapid Blue، وسيتميز الأزرق الفريد من نوعه.

شيفروليه كمارو Rapid Blue

ستحصل سيارة شيفروليه كمارو Rapid Blue على قوتها من نفس محرك سيارة كمارو LT RS الحالية، والذي يأتي بسعة 2.0 لتر 4 سلندر، بقوة تصل الى 275 حصان، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع خلفي.

شيفروليه كمارو Rapid Blue

ستأتي السيارة شيفروليه كمارو Rapid Blue من الخارج بجنوط 20 بوصة، مثل الموجودة في فئة LT RSللموديل، وفي الداخل نرى جلوداً بيضاء وسوداء أنيقة ومتناسقة مع الطلاء الأزرق.

شيفروليه كمارو Rapid Blue

سيبدأ سعر شيفروليه كمارو Rapid Blue الإصدار الياباني الأزرق لكمارو من 46 ألف دولار، وبذلك ستكون أغلى بـ 2000 دولار من فئة LT RS.

شيفروليه كمارو Rapid Blue

تعتبر شيفروليه كمارو Rapid Blue أرخص بكثير من فئة كمارو SS بمحرك 8 سلندر، والتي تبدأ من 56 ألف دولار في السوق الياباني، وسيبدأ تسليم الإصدار الجديد للعملاء في ديسمبر القادم.