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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه تكشف عن إصدار خاص من كمارو Rapid Blue| صور

شيفروليه كمارو Rapid
شيفروليه كمارو Rapid Blue

كشفت العلامة الأمريكية شيفروليه عن طراز جديد خاص من سياراتها الشهيرة كمارو في اليابان، سيصدر بعدد 20 نسخة فقط، وسيحمل أسم Rapid Blue، وسيتميز الأزرق الفريد من نوعه.

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شيفروليه كمارو Rapid Blue 

ستحصل سيارة شيفروليه كمارو Rapid Blue على قوتها من نفس محرك سيارة كمارو LT RS  الحالية، والذي يأتي بسعة 2.0 لتر 4 سلندر، بقوة تصل الى 275 حصان، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع خلفي.

شيفروليه كمارو Rapid Blue 

ستأتي السيارة شيفروليه كمارو Rapid Blue من الخارج بجنوط 20 بوصة، مثل الموجودة في فئة LT RSللموديل، وفي الداخل نرى جلوداً بيضاء وسوداء أنيقة ومتناسقة مع الطلاء الأزرق.

شيفروليه كمارو Rapid Blue 

سيبدأ سعر شيفروليه كمارو Rapid Blue الإصدار الياباني الأزرق لكمارو من 46 ألف دولار، وبذلك ستكون أغلى بـ 2000 دولار من فئة  LT RS.

 

شيفروليه كمارو Rapid Blue 

تعتبر شيفروليه كمارو Rapid Blue أرخص بكثير من فئة كمارو SS بمحرك 8 سلندر، والتي تبدأ من 56 ألف دولار في السوق الياباني، وسيبدأ تسليم الإصدار الجديد للعملاء في ديسمبر القادم.

 

Rapid Blue كمارو اليابان شيفروليه شيفروليه كمارو Rapid Blue

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