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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس اﻷمريكي يقترح قبول 125 ألف لاجئ للسنة المالية 2023

الرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اﻷمريكية نيد برايس، ، أنه تم إحالة تقرير الرئيس جو بايدن إلى الكونجرس بشأن قبول 125 ألف لاجئ في أمريكا كمقترح للسنة المالية 2023.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية اﻷمريكية أن الولايات المتحدة هي دولة رائدة عالميا وستظل في الاستجابة الإنسانية الدولية، بما في ذلك من خلال إعادة توطين اللاجئين، حيث أعطت الأولوية لإعادة بناء وتعزيز برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة بطريقة استراتيجية ومستدامة تضع البرنامج على أساس دائم للمستقبل وتحديث البرنامج ليكون مستجيبا للاحتياجات والفرص المتطورة. 


وذكر البيان إن وزارة الخارجية جنبا إلى جنب مع وزارتي الأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية، أحالت تقرير الرئيس إلى الكونجرس بشأن قبول اللاجئين المقترح للسنة المالية 2023 إلى اللجان المعنية بالسلطة القضائية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.


ويوصي التقرير المقدم إلى الكونجرس بتحديد هدف قبول لاجئين يبلغ عددهم 125 ألف شخص للسنة المالية 2023؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، والتي تضمنت أكثر من 100 مليون نازح حول العالم.
وبعد ذلك، جنبا إلى جنب مع وزارة الأمن الوطني و الصحة والخدمات الإنسانية، سيتشاور وزير الخارجية مع الكونجرس حول القرار الرئاسي، الذي اقترحه الرئيس بشأن قبول اللاجئين للسنة المالية 2023.


يشار إلى أنه خلال السنة المالية الماضية، اتخذت الولايات المتحدة خطوات لزيادة إعادة توطين أفراد الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك اللاجئون من الأمريكتين والكونغوليين والسوريين والأوكرانيين ومن بورما والعديد من الجنسيات الأخرى، حيث تم توفير الدعم الأولي الإضافي لإعادة التوطين لأكثر من 80 ألف أفغاني في المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أكبر جهد لإعادة التوطين تقوم به الولايات المتحدة منذ 40 عاما.

الولايات المتحدة مجلس الشيوخ وزارة الخارجية الرئيس جو بايدن السنة المالية قبول اللاجئين

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