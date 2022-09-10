عروض موسيقية وورش مجانية.. تعرف على فعاليات مراكز الإبداع الثقافية والفنية

يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع بقطاع صندوق التنمية الثقافية خلال الفترة من 10 حتي 16 سبتمبر 2022

السبت 10 سبتمبر :



- مركز إبداع القاهرة بساحة الأوبرا: عرض مسرحية "ما فيش ورق " للمخرج احمد محيى من خريج مركز الإبداع "طوال الشهر"

- قبة الغوري : فرقة التنورة التراثية7,30م.

- قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا : نادى السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومى للسينما 7م

- مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالإسكندرية : عرض للاراجوز وخيال الظل 6م.

- مركز طلعت حرب الثقافى : أمسية ثقافية بالتعاون مع نادى القصة 5م

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : عرض للاراجوز وخيال الظل 12صباحاً

الأحد 11 سبتمبر:

- بيت المعمار المصري : ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء بالقاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي "الوثائق والتطور العمراني للمدينة" مع ا.د. عماد أبو غازي 6م

- بيت السحيمي : فرقة النيل للآلات الشعبية اخراج عبد الرحمن الشافعى 7م

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : ندوة ومناقشة كتاب (زمرد الولهان ) سيناريو وحوار د.فوزى خضرعن رواية الحجرالعاشق للأديب/ أحمد فضل شبلول 6.30م

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : عرض مسرحية " فانتازيا الهروب " تأليف عبد الرحمن كمال إخراج علي عثمان 8 م

الأثنين 12 سبتمبر:

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : لقاء مع الشاعر/عصام خليفة" الفائز بالمركز الثاني لمسابقة أمير الشعراء بالشارقة حول تجربته الشعرية 6,30م

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : حفل فرقة الحرية للفنون الشعبية 7 م

الثلاثاء 13 سبتمبر:

- قصر الأمير طاز : عرض مسرحى ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما 6م.

- مركز الحرية للإبداع : سهرة شعرية غنائية بعنوان ( شباب سكندرى مبدع ) تقديم الشاعر / محمود عبد الرحمن بمصاحبة تخت موسيقي 6,30م

الأربعاء 14 سبتمبر :

- قبة الغوري : فرقة التنورة التراثية7,30م

- قاعة سينما الهناجر : فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما 12ظ

- بيت السحيمي: حفل فنى لفرقة الفن الصادق بقيادة الفنان/اسماعيل صادق "سعر التذكرة 65جنيه" 7م

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : ندوة ومناقشة رواية "قصة حب مصرية " للأديب سعيد سالم 6.30م.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : عرض مسرحية " ناس البحر" للأطفال إخراج شيماء إبراهيم "سعر التذكرة 30جنيه" 7م

الخميس 15 سبتمبر :

- قصر الأمير طاز : عرض مسرحى ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما 6م.

- قاعة سينما الهناجر : عروض أفلام المدرسة العربية للسينما والتليفزيون6م

- بيت الغناء العربي: بمناسبة ذكرى وفاة خالد الذكر سيد درويش حفل لفرقة تراث سيد درويش بقيادة محمد حسن سيد درويش "سعر التذكرة 65جنيه"7م.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : حفل موسيقي عربية كورال نغم بقيادة أحمد رجب "سعر التذكرة 40جنيه" 7م

الجمعة 16 سبتمبر :

- قاعة سينما الهناجر : صالون العمارة والسينما بالتعاون مع مشروع "القاهرة عنوانى""أرواح في المدينة "ا/محمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصري6م.

- بيت السحيمي :عرض للاراجوز وخيال الظل 7م.