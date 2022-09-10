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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رخيصة وبتقبضي مصاري.. رد صادم من نادين نجيم على متابعة بسبب ارتباطها

نادين نجيم
نادين نجيم

ردت الفنانة نادين نجيم، على أحدى متابعيها عبر تويتر؛ وذلك بعد إعلان الأولى عن  ارتباطها.

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وكتبت المتابعة لـ نادين نجيم: "على فكرة مو من فترة من وهي متزوجة من هادي وهي بتعرفه وخربت بيتها على شانه للأسف بس اللي بيبتدي غلط اكيد معروفة نهايته".

 

لترد عليها نادين نجيم وهي غاضبة: "بتسدي بوزك وبتنضبي بعد ناقص وحدة رخيصة بتقبض مصاري تجي تحكي عن إنسانة متلي تعبت على حالها كان مفروض يلي باعتك يفهمك ويشرحلك انه انا قررت اترك وما طلعت ورايي وما بندم ابدأ عندي الف سبب واذا بعد بتجيبي سيرة هل الشب او طلاقي رح اسحبك وين ما كنتي وزتك بالحبس يا رخيصة".

 

وكانت شاركت نادين نجيم الجمهور صورة حديثة عبر حسابها الخاص، أظهرت الصورة يدها ممسكة بيد رجل غامض من دون الكشف عن هويته أو وجهه، وعلقت: "لا داعي للتعليق.. فقط إنتظروا".


حبيب نادين نجيم:

كانت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، أعلنت فيها ارتباطها العاطفي وبدء حياة جديدة ومحطة أخرى من حياتها مع حبيبها الجديد وظل الجمهور يسأل عن هوية حبيبها الجديد.

 

الصورة "ليدين تعتنقان".. هذا كل ما اكتفت به نادين لتعلن ارتباطها، حيث كانت كَافِية منها لإعلان ارتباطها دون الإفصاح عن شيء جديد تشفي به قلوب محبيها.

وبعد نشر الصورة انهالت تعليقات المتابعين وراح قطاع من الجمهور يَسأل عن هوية الشخص الذي استطاع أن يفوز بقلب نادين بعد فترة طويلة من الانفصال عن زوجها ووالد طفليها.

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