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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تكشف عن سيارة ID Xtreme لعشاق المغامرات | صور

صدى البلد

كشفت فولكس فاجن عن سيارة مخصصة للطرق الوعرة ستحمل أسم ID Xtreme، مبنية على سيارة ID 4 GTX، لاختبار الرأي العام لخط انتاج جديد كلياً من السيارات المخصصة.

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تأتي سيارة فولكس فاجن ID Xtreme بمواصفات مخصصة للمغامرات الصعبة مثل قضبان الثور في المقدمة ، وإطارات الطرق الوعرة الكثيفة، وشريط الإضاءة LED المثبت على السقف، والذي يميزها عن سيارة ID 4 GTXالأصلية.

ID Xtreme

تم تعزيز قوة ID Xtreme بمقدار 87 حصانًا على GTX حيث تصل القوة الإجمالية الى 382 حصانًا ، بفضل المحرك الخلفي المحسن ومراجعات البرامج، بالاقتران مع التغييرات المرئية ، من المحتمل أن يقلل هذا من نطاق ID Xtreme بهامش ملحوظ على الرغم من عدم معرفة مدى أهميته ، نظرًا لاستخدام المفهوم حزمة بطارية مستعملة.

 

يعيد ID Xtreme استخدام سيارة اختبار ID 4 قديمة (بدلاً من تحويل مثال جديد تمامًا) لتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تعمل طبقة تحتية من الألومنيوم على إحكام غلق الجسم بالكامل لحماية تلك البطاريات الموجودة أسفل المقصورة في منصة MEB.

ID Xtreme

تم أيضًا تركيب صانع ضوضاء مطور خصيصًا في أغطية العجلات لمنح ID Xtreme بعض الحضور الصوتي، ومن غير الواضح كيفية عمله التقنية، ولكن تم اختبار جهاز مشابه على سيارة هيونداي كونا الكهربائية، مما ينتج عنه توقيع صوتي يذكرنا إلى حد ما بسيارات فورمولا 1 في حقبة V10.

 

يمكن استخدام هذه التقنية في سيارات فولكس فاجن المستقبلية أو على مستوى الصناعة للحفاظ على سلامة المشاة من خلال الحفاظ على أصوات "المحرك" ، وإن كان ذلك بمستويات ضوضاء أكثر من تلك الموجودة في سيارات الرالي.

ID Xtreme

قال سيلك باجشيك، رئيس خط إنتاج منصة MEB في مجموعة فولكس فاجن الألمانية: "بالنسبة للعديد من عملائنا ، تعد المركبات أكثر بكثير من مجرد وسيلة نقل، مع ID Xtreme ، نرتقي بالتنقل الكهربائي من فولكس فاجن إلى مستوى أداء جديد ".

 

ألمح Bagschik أيضًا إلى أن النموذج يمثل اختبارًا حقيقيًا لمزيد من نماذج فولكس فاجن الجديدة التي تركز على الطرق الوعرة، وتابع قائلاً: "نحن حريصون حقًا على معرفة كيف يتفاعل عشاق الحركة الكهربائية مع السيارة.

ID Xtreme

تم عرض ID Xtreme في معرض ID Treffen في لوكارنو، سويسرا، تجمع محبي مجموعة ID ، بدعم من مجموعة فولكس فاجن.

 

فولكس فاجن ID Xtreme MEB ID 4

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