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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلقها يوم الوقفة.. كواليس وأسرار جديدة عن انفصال آيتن عامر وعز العرب..خاص

ايتن عامر وعز العرب
ايتن عامر وعز العرب

علم صدى البلد تفاصيل جديدة في طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها مدير التصوير  عز العرب .

وعلم صدى البلد ان الطلاق تم رسميا بينهما يوم ٨ يونيه الماضي ؛ والذي كان وقتها يصادف وقفة عيد الأضحى المبارك.

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ايتن عامر وطليقها:

على الرغم من طلاقهما إلا أن مدير التصوير عز العرب ما زال لم يغير حالته الاجتماعية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويظهر في  الحساب الخاص به على الفيس بوك كلمة " متزوج " حيث لم يغيرها حتى الآن .

أيتن عامر تؤكد خبر طلاقها
في رد مفاجئ بعد أخبار طلاقها؛ نشرت الفنانة أيتن عامر عبر ستوري صفحتها على إنستجرام صورة لخبر طلاق دان بالزرين بعد أيام من زواجه وعلقت عليها إيتن بايموجي ساخر ؛ وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدًا لخبر طلاقها وأن الطلاق أصبح منتشرا .


نشرت الفنانة آيتن عامر صورة لها برفقه مطرب الراب ويجز،  عبر ستوري صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت آيتن عامر على الصورة " أنا بحبه"، في حين حرص ويجز على نشر الصورة على أغنيته البخت وعلى مقطع " والله ووقعت بفكر فيك بالي عليك مشغول " .

 

وكانت آيتن عامر قد انفصلت عن زوجها عز العرب منذ أسابيع ، حيث تم الطلاق رسميا بينهما .

ويجز والبخت:

حلّ مطرب الراب ويجز ضيفًا على أحد برامج الراديو، حيث تحدث عن نجاح أغنيته البخت.

 

وقال ويجز: مش كل المصريين بيفهموني، وفي 2 أو 3 من جيلي على الأقل عاشوا اللي أنا عشتوا، ومش كل الناس عاشت بنفس الطريقة، والزمن بيتغير، الناس اللي عندها 50 سنة، أسلوب حياتهم مكنش نفس أسلوب الحياة دلوقتي.

وتابع “ويجز” حديثه عن نجاح أغنية البخت، وكيف أثرت عليه في اختياره لأغانيه، حيث أوضح: علشان أنا بسمع كل حاجة، ومعنديش مشكلة أعمل شوية تنويع في الأغاني، والبخت تعتبر النقلة النوعية في حياتي علشان الكلمات، وعلشان بعيدة عن الراب، والراب أغنية برتم سريع، بحاول ألخص كل حاجة في 3 دقائق، بس في أغاني تانية بتتكلم عن حاجات أخرى مثل البنات، وأنا معنديش مشكلة أقول أي حاجة الصراحة.

 

وعن طريقة كتابته لكلمات أغانيه، اختتم “ويجز” حديثه قائلًا: الموضوع مش صعب خالص، والعملية بتيجي من كتر ما أنا بسمع حاجات كتير مختلفة، وبعمل أغاني كذا حاجة، ومش بنحصر في أغاني الراب

ايتن عامر عز العرب صدى البلد وقفة عيد الأضحى المبارك طلاق الفنانة آيتن عامر

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