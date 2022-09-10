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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب والدته.. تفاصيل انفصال علي ربيع وزوجته الثانية سلسبيل| خاص

علي ربيع وسلسبيل
علي ربيع وسلسبيل

علم “صدى البلد” من مصادر مقربة، أن الفنان علي ربيع انفصل عن زوجته الثانية سلسبيل، وذلك بعد فترة زواج دامت لفترة قصيرة.

 

وقام علي ربيع، بإلغاء متابعة طليقته على انستجرام؛ حيث لم يحدث الطلاق رسميا.

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ودبت مشاكل بين علي ربيع وزوجته بسبب التدخل الدائم من والدة علي ربيع في حياته، وهو ما أدى إلي قرار الانفصال.

 

زواج علي ربيع الثاني

 

كان "صدى البلد" انفرد بخبر زواج علي ربيع، يوم جنازة دلال عبد العزيز؛ على فتاة من خارج الوسط الفني.

 

وتكتم علي ربيع، على إعلان الزفاف لسببين؛ أولهما وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وخوفه من التعرض للانتقادات، والثاني أن هذا الزواج هو الثاني لربيع ؛ حيث تزوج من قبل أم بنته ندى محمود ونشبت بينهما مشاكل في الفترة الأخيرة.


على ربيع وطليقته:

يذكر أن على ربيع أعلن الخطوبة والزواج بعد ثلاثة شهور فقط من إعلان رغبته عدم الزواج مجددا والتفرغ بالكامل لمشواره الفني، وأضاف خلال لقاءه مع عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنه بدا التفكير في تغيير اطلالته الشهيرة، والبدء في تنويع أدواره وعدم الاقتصار على تقديم الأعمال الكوميدية لافتا إلى استعداده لخوض تجربة أعمال الرعب، ولكنه سيؤجل خوض تجربة اللون التراجيدي، لأن معظم المسلسلات حاليا دراما والناس تريد الضحك.

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