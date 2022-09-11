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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على شروط مسابقة الأعلى للثقافة لشباب الباحثين في قضايا البيئة

صدى البلد

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن فتح باب التقديم لمن يهمه الأمر من شباب الباحثين والمبتكرين للمشاركة في المسابقة التي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس برئاسة الدكتور عبد المسيح سمعان، وذلك في إطار الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة استقبال جمهورية مصر العربية لقمة المناخ العالمى (cop27) بمدينة شرم الشيخ 2022 ؛ وانطلاقًا من دور المجلس الأعلى للثقافة في تشجيع ودعم شباب الموهوبين والنابغين والباحثين.

 

أولا في مجال الأبحاث :

 

– تخصص ثلاث جوائز للأبحاث في مجال موضوع المسابقة على النحو التالي:
– المركز الأول 7000 جنيه مصري
– المركز الثاني 5000 جنيه مصري
– المركز الثالث 3000 جنيه مصري

الشروط :
– تكون الأبحاث من أفكار الشباب الجديدة ويكون الاعتماد على المراجع بشكل موثق (وفق الكتابة العلمية البحثية السليمة) وتطرح رؤى جديدة وسبل للحل
– تكتب الأبحاث ببنط 14 على ورق A4 على ألا يزيد عدد الصفحات عن 30 صفحة ولا يقل عن 25 ويسلم في 3 نسخ ورقية و CD
– ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا وقت التقدم للمسابقة

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ثانيًا في مجال الأعمال المبتكرة:
 


– تخصص ثلاث جوائز للأعمال المبتكرة مثل أجهزة أو أدوات أو مشروعات .. إلخ ) لحل مشكلة بيئية ويقدم مع الابتكار فكرته وطريقة عمله
على ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا وقت التقدم للمسابقة

وتكون الجوائز على النحو التالي:
– المركز الأول 7000 جنيهًا مصريُا
– المركز الثاني 5000 جنيهًا مصريًا
– المركز الثالث 3000 جنيهًا مصريًا

وآخر موعد لتسلم الأبحاث والأعمال المقدمة يوم 15 نوفمبر 2022.

وتسلم الأبحاث والأعمال إلى إدارة المسابقات برئاسة الأستاذة ماجدة رفاعي بالمجلس الأعلى للثقافة – ساحة دار الأوبرا المصرية.

لمزيد من المعلومات يشرفنا زيارتكم لموقع المجلس الأعلى للثقافة
http://scc.gov.eg/

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قمة المناخ العالمي الباحثين لجنة الجغرافيا وزارة الثقافة

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