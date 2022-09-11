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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتشمت ومتحجبتش والزمن غير ملامحها| هدى رمزى والأزواج الخمسة.. منهم لاعب بالأهلى

هدى رمزى
هدى رمزى

هدى رمزى فجرت العديد من المفاجآت خلال ظهورها مع الإعلامية ياسمين عز، ولعل من أبرز هذه المفاجآت هو نفيها ارتداء الحجاب، مؤكدة أنها كانت ترتدى بعض الملابس المحتشمة فقط، ونرصد فى التقرير التالى بعض المعلومات عن الفنانة هدى رمزى. 

هدى رمزى

هدى رمزى وقرار الاعتزال

هدى رمزى جاء قرار اعتزالها بعد أن قررت الالتزام لفترة، حيث كان لا يتوافق مع العمل كممثلة، ثم قررت العودة، وبالفعل فكرت فى العودة للتمثيل مجددًا إلا أنها ترى أن القرار فى غاية الصعوبة، وتحتاج عودتها إلى عمل قوى.

هدى رمزى هى ابنة المنتج السينمائى الكبير حسن رمزى، وشقيقة المنتج محمد حسن رمزى، كما أنها عمة الفنان الشاب شريف رمزى. 

هدى رمزى

هدى رمزى ومسيرتها الفنية 

هدى رمزى كانت بداية عملها في الفن، وهي في السابعة عشرة من عمرها حينما اشتركت في فيلم “الرداء الأبيض” من إخراج والدها بعد إلحاحها حتى بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.

هدى رمزى قدمت العديد من الأعمال الشهيرة، منها "حنفي الأبهة، وجري الوحوش، وبئر الحرمان، وعصر الذئاب، ومع سبق الإصرار، وامرأتان، والرداء الأبيض"، ومسلسلات “أحلام الفتى الطائر، والسمان والخريف، وبنت الأيام، والزوجة آخر من تعلم، والحب وأشياء أخرى، وعلي الزيبق”. 

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هدى رمزى وزيجاتها 

هدى رمزى تزوجت خمس مرات، حيث تزوجت في بداية حياتها من ممثل اسمه "خالد" ولم يستمر زواجهما كثيرا، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال طه غانم ورزقا بابنهما محمد، ولكن انفصلا بسبب كثرة المشاكل.

هدى رمزى

هدى رمزى تزوجت أيضا من محامٍ يدعى سمير عيسى لفترة قصيرة، بعدها تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي انفصل عنها ثلاث مرات في عام واحد وانتهى بالطلاق، وتزوجت للمرة الخامسة من شريف عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي، وانفصل عنها. 

هدى رمزى فى ظهور نادر 

هدى رمزى تثير حالة من الجدل الواسع فى كل ظهور جديد لها، ولكن يظل ظهورها مع الفنانة سهير رمزى بدون حجاب هو الأكثر إثارة، حيث كشف عن مدى التغيرات التى طرأت على ملامحها بعد اعتزالها التمثيل. 

هدى رمزى
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