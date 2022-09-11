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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العلاقات السامة والمريضة.. رسالة مي العيدان لـ شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أعادت الإعلامية مى العيدان مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب مع ابنتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهما تغنيان للفنانة سميرة سعيد. 

 

وعلقت مى العيدان على الفيديو : "كفو يا شيري دي النسوان ولا فلا.. شفتي لما ركزتي على نفسك رجعتي و احلويتي يا بت.. اياكم والعلاقات السامه والمريضه.. الحياه جميله وهناك اجمل و اروع و الفرص مازالت امامنا وليست خلفنا استغليها.. اللي يعرف شيرين بلغوها مي العيدان مستعده اتسويلك كورس صحي قوي اخليكي احلى وحده بمصر.. النسوان لبعضيها.. عاشت النسوان ويسقط العلاقات السامه طرشولها. 

شيرين عبد الوهاب 

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب  في مقطع فيديو مع ابنتها لأول مرة عبر موقع تيك توك.

وشاركت شيرين عبد الوهاب ابنتها الغناء والرقص على أنغام أغنية محصلش حاجة لـ الفنانة سميرة سعيد.

حفل شيرين عبد الوهاب 

وتستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل اليوبيل الفضي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،  يوم السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الـ 8 مساءً على مسرح الأوبرا بالجامعة.

وجاءت أسعار تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على النحو التالي: التذكرة البلاتينية بـ 2000 جنيه، والجولد بـ 1500 جنيه، والسيلفر بـ 1000 جنيه، والبرونز بـ 500 جنيه.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تحدثت في مداخلة هاتفية في برنامج «حروف الجر»، مع يوسف الحسيني، على نجوم إف إم، يوم الأحد، عن تفاصيل ألبومها الجديد، وأبرز ما تقدمه لجمهورها الفترة المقبلة.

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وتساءل الإعلامي يوسف الحسيني، عن إمكانية عودة  الفنانة شيرين عبدالوهاب للتعاون مع شركة النيل للإنتاج الإذاعي، في إنتاج جديد، وردت شيرين قائلة: «أنا عندي شركتي وفكري ومنهجي وبعد كل هذا الوقت من حياتي وعمري لا ينفع أكون ملك للغير ولكن مفيش مانع نتعاون مع بعض مجددا، فقد تجربة جميلة وشرفت بالتعاون مع نجوم إف إم، وأريد الحفاظ على هذا التعاون معكم ومع غيركم، وأنا أؤمن بالتخصص لأن شيرين لن تعرف لوحدها تعمل كل حاجة، وممكن تطلبوا إيدي من طارق مدكور هو المسؤول حاليا عن كل الاتفاقيات لو عايزين تتفقوا على حاجة”.

 

وكانت شيرين عبد الوهاب قد قالت في مداخلة هاتفية مع البرنامج في وجود الموزع الموسيقي طارق مدكور: «طارق مدكور شخص مرتب جدا وعنده العالم الخاص به وكلنا نعيش معه، وهو مخلص للقطط بتاعته فهو يعاملنا أيضا بمنتهى الإخلاص، وتعرفت عليه وأنا كان عندي 17 سنة وأتذكر أخذني للمسرح وقت مسرحية (حزمني يا) وتعرفنا على محمد هنيدي والنجوم الكبار وكان معنا الفنان محمد حماقي، وطارق لديه عالم أي حد يدخله في أي وقت يجد نفس المعاملة وهو شخص لا يتغير، إنسان مخلص وواضح جدا لو نلخصه في كلمتين فهو لديه شغف لكل حاجة جديدة ولا يسمم أفكاره بمعلومات خاطئة حتى لو كان مسلسلا أو كتابا، هو شغفه المزيكا وأصحابه”.

 

وأضافت شيرين عبد الوهاب: “طارق إنسان مهتم بك؛ لتفاصيلك، وهو لا يريد تركك فريسة لأي ثقافة، حتى هو من يختار لي أفلام من ثقافة معينة لأشاهدها، هو الوضوح، لو عايز تعيش في دنيا مفيهاش كذابين ولا ناس بوشين؛ ادخل عالم طارق مدكور وكلنا بنحب عالمه”.

مى العيدان الإعلامية مى العيدان شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب Arts Entertainment

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