نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

شهدت وسائل التواصل الاجتماعى منذ أيام قليلة ظهور المطرب مجدى الشربيني وهو يرفع الأذان فى المسجد وهو الأمر الذى أحدث ضجة كبيرة حول اعتزاله الغناء ولكن سرعان ما تم نفى الخبر من قبل نجله الذى أوضح ظهور والده فى الفيديو وهو يرفع الأذان.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين رفعوا الأذان بأصواتهم.

مجدى الشربيني

نشر مطرب التسعينيات مجدي الشربيني -عبر حسابه الشخصي على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك- مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرفع الأذان بصوته من داخل أحد المساجد.

وانتشر فيديو المطرب مجدي الشربيني، على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خلال الساعات الماضية، وحقق تفاعل كبير بين النشطاء.

وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بصوت مطرب التسعينات، مجدي الشربيني وهو يرفع الاذان بصوته، وانهالت عليه الدعوات بالتقبل ورفع الدرجات من الله عز وجل.

حسين أبو حجاج

بينما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة قصيرة فيديو للفنان حسين أبو حجاج وهو يرفع الأذان من أحد مساجد بني مزار في المنيا.

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت ابرز التعليقات كالاتي: «جزاك الله خير أحسنت - الله يعطيه الصحة و يبارك بعمره - الله ما شاء الله صوته جميل ربنا يجازيه كل خير».

سعد رمضان

في عام 2019، شارك المطرب اللبناني سعد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، يحتوي على صوت وهو يرفع الأذان بصوته للمرة الأولى.

سعد رمضان، قدّم الأذان بصوت عذب لإحدى المجلات العربية المعروفة، وحاز المقطع على إعجاب العديد من جمهور ومتابعي سعد على انستجرام.

أحمد سعد

في عام 2018، شارك المطرب أحمد سعد مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الإحرام، ويرفع الأذان أمام الحجاج.

وعلق أحمد سعد على مقطع الفيديو قائلًا: "الحمد لله الذي وهبني أن أرفع الأذان بالحجاج في وقفة عرفة"، وانهالت التعليقات على "سعد" بالدعاء له بأن يتقبل الله الحج منه.

مظهر أبو النجا

في عام 2017، تداول رواد التواصل الاجتماعي صور نادرة للفنان الراحل مظهر أبو النجا حيث ظهر فيها وعلامات المرض ظاهرة عليه وهو يؤذن للصلاة في احد المساجد القريبة لمنزله وعلق عليها محبوه من جمهوره (انه كان يحرص علي الآذان خاصة في أواخر أيامه).

نجم اراب أيدول عبد الكريم حمدان

وفي عام 2013، سجل عبد الكريم حمدان أحد مشتركين برنامج أراب أيدول حلم جمهوره وقام بتسجيل الأذان بصوته ونشره عبر فيسبوك.

وقال عبد الكريم حمدان عي صفحته "نزولاً عند رغبة المعجبين كتبتُ لهم ترقبوا مفاجأة الليلة، وبعد بضع ساعات، وخلال آذان الفجر نشرت الفيديو، الذي سجّلته من خلال كاميرا الهاتف المحمول، وأهديه لكلّ شخص، أملاً في أن تكون هذه الصلاة جامعةً لنا، وأن يدعو كلّ واحدٍ لسوريا فتجتاز هذه المحنة، وأن يدعو لي بالتوفيق".

فضل شاكر

وفي بداية عام 2013، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو للفنان اللبنانى فضل شاكر والذى اعتزل الغناء مؤخرًا وهو يؤذن للمرة الأولى بمسجد بلال بن رباح بمنطقة صيدا فى لبنان.

محمد عبد الوهاب

أما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فمسك راية أبيه، فلم ينجب والده من زوجته سوى هو وبنتين، وأخذ عبد الوهاب رغم شهرته وذياع صيته يذهب يوميا خلال شهر رمضان إلى مسجد "سيدي الشعراني" بحي باب الشعرية، يعتلي مأذنته ليدعو الناس إلى الصلاة طوال هذا الشهر الفضيل، استمر ذلك لفترة طويلة تجاوزت الـ 30 عاما.