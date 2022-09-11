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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لا يسلم العريس من كل الحضور.. تفاصيل أغرب عادات ليلة الحناء بالأقصر

ليلة الحناء في الأقصر
ليلة الحناء في الأقصر

ليلة الحناء للعريس ..ليلة الحناء هو تقليد وعادة اعتاد عليها الكثير من الناس في كل بلدان العالم وخاصة مصر ومحافظاتها، فليلة الحنة ليلة مميزة لدى كل من يقبل على الزواج سواء للرجل او المرأة واقاربهما فكلاهما يحتفلون بها بشكل خاص وطبقا لمورثاتهم التى ورثوها من أجدادهم.. وتختلف ليلة الحناء من بلد لبلد كلا على حسب عاداته الموروثة التى يحتفلون بها بالعروسين..  كما تختلف ليلة الحناء من محافظة لمحافظة داخل مصر.

 

ليلة الحناء للعريس في مصر

ليلة الحناء في مصر .. اشتهر المصريون بليلة الحناء وتعدد فنون الاحتفال بها..  وتعد عادة لا غنى عنها لكل عروسين مقبلين على الزواج ،فيمكن للعروسين أن يكتفوا بليلة الحناء ولا يقوموا بعمل احتفال لليلة الزفاف اما ليلة الحناء فلا يمكن الغاؤها أبدا.

 

أغرب احتفال بليلة الحناء

ومن أشهر العادات الغريبة لليلة الحناء في مصر في محافظة الأقصر حيث يقوم العريس في ليلة الحناء الخاصة به بإعداد كميات كبيرة من الحناء بمساعدة أصدقائه وأقاربه ويتم عجن الحناء بالماء والليمون وماء الورد، ويقوم العريس بارتداء جلباب أبيض ويقف على اريكة في منتصف الاحتفال بليلة الحناء ويقوم أصدقاء العريس وأقاربه بسكب الحناء على رأسه وأجزاء جسده وهو مرتدى الجلباب الابيض وذلك تحت أنغام الأغاني الصعيدية المخصصة لهذه الليلة المميزة ليلة الحناء والتى تشتهر بها محافظة الأقصر.

 

أشهر أغانى ليلة الحناء في محافظة الأقصر

لليلة الحناء أنغامها وأغانيها المميزة التى تختلف من محافظة لمحافظة داخل مصر حيث تشتهر محافظة الأقصر في ليلة الحناء بالأغاني الصعيدية المميزة التى تم توارثها على مدار عقود عديدة بين الأجداد والأحفاد وتعد من التراث الثابت الذى لا يمكن التخلى عنه في احتفالات الزواج وخاصة ليلة الحناء، ومن أشهر الأغاني المشتهرة المشتهرة بها محافظة الأقصر في ليلة الحناء ويتم ترديدها في جميع ليالى الحناء بمصر اغنية "الليلة الحنة وبكرة الدخلة زغرطوا يا بنات يا بنات الحنة"، وكذلك اغنية "أوعيله يا بت أوعيله ده الظابط يبقى عديله اوعاله يا واد اوعاله ده الظابط يبقى خاله"، و اغنية "أهو جالك أهو.. ريح بالك أهوو".

 

بالإضافة إلى أغنية "علّي النسب يا غالي خدنا الأصيلة بنت المقام العالي خدنا الأصيلة"، واغنيه "اتدلع يا عريس يا أبو لاسه نايلون.. اتدلع يا عريس وعروستك نايلون" التى تم غناؤها في العديد من الأفلام والمسلسلات في احتفال العروسين بليلة الحناء.

 

احتفال الرجل بلية الحناء:

وقد اختلفت الآراء الدينية حول الاحتفال بليلة الحناء سواء للعروسة المرأة او العريس الرجل، فمن الآراء من يرى أن احتفال المرأة بليلة الحناء جائز ويعد من العادات وليس من قبيل البدعة ،مع مراعات الآداب والتقاليد الإسلامية في اجتماع الرجال والنساء معا.

 

أما للرجل فيرى بعد الآراء أنه لا يجوز للرجل الاحتفال بليلة الحناء لأنها زينة مخصصة للمرأة وذلك من قبيل عدم تشبه الرجال بالنساء.

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