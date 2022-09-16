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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ركزت على هدفى.. الأولى على الإعدادية: حصلت على مجموع 100 %

روضة محمد
روضة محمد

 

 

قالت روضة محمد من أوائل الشهادة الإعدادية فى بنى سويف  ، إنها ركزت على هدفها فى تحقيق حلم التفوق ومواصلة السعى وتحصيل دروسها بكل تركيز والبعد عن اى تشتيت لافتة إلى أن بدأت دراسة من أول شهر أغسطس الماضى قبل بداية العام الدراسى .


وأضافت " محمد " خلال استضافتها ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر فضائية dmc  ، أنها بدأت تحصيل دروسها بالمواد التى تحتاج حفظ بدرجة أكبر ومنها العلوم والدراسات ، والجغرافيا ، التاريخ وتضع خطة يومية للمذاكرة .


وأشارت إلى أن مجموعها بالإعدادية 100% وكانت هدفها إحراز هذه النسبة فى المرحلة الإعدادية وتلقت دعم كبير من أسرتها وكانت على يقين وثقة من الله بتحقيق حلمها ، والحرص على أداء الصلوات وتلاوة القرآن الكريم .

 

الشهادة الإعدادية التاريخ العام الدراسي القران الكريم فضائية dmc دراسة

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